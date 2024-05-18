Украинские дроны пролетели возле "дворца Путина" на берегу Черного моря — аналитик

Резиденция хозяина Кремля расположена в 18 километрах от Геленджика, именно на отрезке от Новороссийска до Туапсе, куда была направлена атака дронов.

В ночь на 17 мая во время массированной атаки украинских беспилотников, направленной на энергетические объекты РФ в Краснодарском крае, дроны пролетели возле резиденции российского президента на берегу Черного моря, которую называют "дворцом Путина".

На это обратил внимание военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала Freedom.

Он напомнил, что в 18 километрах от Геленджика, именно на отрезке от Новороссийска до Туапсе, куда была направлена атака дронов, расположен "дворец Путина", о котором российские расследователи снимали фильм.

"Представьте себе, что эти беспилотники пролетали в непосредственной близости от этого "дворца Путина" — от места, которое по идее защищено всеми мыслимыми и немыслимыми средствами противовоздушной обороны. И я предполагаю, что, если бы "дворец" был закончен, там проживал бы диктатор... Ему, наверное, пришлось бы услышать эти беспилотники, как они летят, и воспользоваться правилом двух стен", — сказал Иван Ступак.

Военный аналитик отметил, что, судя по опубликованным видеокадрам полета дронов, на Новороссийск беспилотники шли с промежутком в 10 секунд. При этом они летели очень быстро и низко, а сбивать их пытались из стрелкового оружия.

По его мнению, поразить определенные цели могли около половины запущенных дронов. Очень важным объектом, в который снова попали украинские беспилотники, Иваан Ступак называет нефтеперерабатывающее предприятие в Туапсе.

“Туапсе – это единственный нефтеперерабатывающий комплекс на Черном море в РФ, входящий в 12 крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Он поставлял топливо в Китай, Сингапур, Малайзию и еще ряд стран. Сейчас, как мы видим, он не работает. Он в январе 2024 был поврежден. В начале мая вроде бы снова запустился, теперь снова туда прилетело”, — отметил бывший сотрудник украинской спецслужбы.

Напомним, комплекс главы Кремля Владимира Путина возле Геленджика стоит миллиард долларов и расположен на скале с видом на Черное море. На территории резиденции Путина есть церковь, винный погреб и казино. Также в этом "дворце" расположена кальянная с пилоном, дендропарк и каток для хоккейных игр.

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