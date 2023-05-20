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Как выглядит бункер Путина: BILD составил 3D-модель укрытия

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
3024
Время на прочтение
1 мин
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Как выглядит бункер Путина: BILD составил 3D-модель укрытия

Президент России Владимир Путин собственноручно запустил механизм распада государства / Фото: Getty Images

Чертежи бункера датируются началом 2010-х годов, толщина бетонных стен достигает 38 см, что говорит о том, что Путин уже тогда вынашивал планы войны.

BILD составил 3D-модель бункера Путина во дворце под Геленджиком.

Подземный комплекс российского диктатора состоит из двух отдельных тоннелей шириной в шесть метров и имеет несколько выходов. Там есть лифт, уходящий под землю на 50 метров, а также водопровод, системы вентиляции, пожаротушения и канализации.

Об этом сообщает BILD в Telegram.

На основе материалов американского портала Business Insider, на днях показавшего чертеж бункера Путина в Геленджике и российской проектной компании, корреспонденты BILD составили 3D-модель бункера Путина.

Общая жилая площадь укрытия составляет 650 квадратных метров. Этого достаточно, чтобы провести там от нескольких дней до нескольких недель.

Чертежи бункера датируются началом 2010-х годов. Толщина его бетонных стен достигает 38 см. Что свидетельствует о том, что Путин уже тогда вынашивал планы войны и "готовился к худшему сценарию".

© The Bild
Фото: The Bild
Фото: The Bild / ©
Фото: The Bild

Напомним, издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи "подземки" дворца Путина в городе Геленджик в Краснодарском крае России.

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Дата публикации
Просмотры
3024
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