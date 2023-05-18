"Бункеры не помогут": в разведке предупредили Путина о масштабных процессах на территории РФ

В украинской разведке предупредили, что Путину не удастся укрыться в своем бункере от правосудия.

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину бункер не поможет. Реальность догонит его и там.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

"Коллективный Путин вместо того, чтобы говорить о перспективах развития, экономики, вылетел из "Большой Восьмерки", обложился санкциями и теперь думает, какой бункер лучше выкопать. Если кто-то думает, что можно на пару этажей вниз спуститься и там спрятаться, — нет, нельзя. Реальность догонит и там. Речь идет о масштабных процессах на территории самой РФ. Бункеры не помогут", — заявил Юсов.

По его словам, Путин регулярно выходит из бункера. Однако непонятно, какой именно это из всех возможных "Путиных".

"Лукашенко, например, настоящий, у него двойника нет, поэтому он и болеет. Что касается Путина, то мы понимаем использование технологии двойников. Знаем, чем друг от друга отличается. Ну а дальше или настоящий, здесь только экспертиза покажет, какая будет на международном трибунале", — подчеркнул представитель разведки.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о двойниках главы Кремля Владимира Путина и отметил, что ни в Мариуполе, ни на параде в Москве 9 мая настоящий диктатор не присутствовал.

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