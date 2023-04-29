"Мир шире бункера": Зеленский потролил Путина

Также Зеленский рассказал журналистам, есть ли у него время на отдых.

Президент Владимир Зеленский потролил российского диктатора Путина, заявив, что "мир шире бункера".

Об этом глава государства сказал в интервью западным журналистам.

Отвечая на вопрос, был ли он во время войны в отпуске, Зеленский отметил, что тяжелее всего было в первые дни полномасштабной войны, ведь это был "шок, трагедия".

"Тем, кто потерял родных, близких, им гораздо сложнее меня", — сказал президент. "У меня не было отпуска, потому что я не могу себе его позволить, нет отпуска на войне".

Зеленский подчеркнул, что сейчас очень важно, несмотря на все ужасы войны, постоянные смерти и разрушения, не потерять адекватность.

"Адекватность – это то, что ты знаешь цену этой войны. Она у меня измеряется количеством потерянных жизней. Сложно проживать эти потери. Но нужно общаться с людьми, журналистами. Не сидеть в бункере, а понимать, что мир шире твоего бункера. Мы понимаем о ком я говорю", – сказал Зеленский, намекая на Владимира Путина.

Ранее президент Зеленский ответил, достаточно ли у оружия Украина для контрнаступления. Также он упрекнул СМИ в "лишней информации" о контрнаступлении

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