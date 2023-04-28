Зеленский рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином

Президент Владимир Зеленский рассказал о чем он говорил по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Киеве, информирует " Европейская правда ".

Глава государства заявил, что обсудил с китайским лидером привлечение Пекина к мирным инициативам Украины. Также он отметил, что необходимо уважать и поддерживать суверенитет Украины.

"У нас состоялся важный разговор. Что касается предстоящей встречи, об этом не говорили. Что касается важных вещей, о которых мы говорили, то в первую очередь они касались безопасности", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина хочет привлечь к формуле мира как можно больше стран мира.

"Для нас очень важно вовлечь в наш формат, нашу формулу мира как можно больше стран мира, которые могли бы потом давить на Российскую Федерацию, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность", — сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что во время разговора китайский лидер выразил уважение территориально целостности и суверенитета Украины.

"О территориальной целостности, о суверенитете, обо всех этих вопросах мы говорили и услышали уважение ко всем этим принципам", – добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля китайские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин пообщался с Владимиром Зеленским. Впоследствии это подтвердила и украинская сторона.

Кроме того, мы ранее информировали, что китайский лидер Си Цзиньпин во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал "пункты и шаги", как закончить войну России против Украины.

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