Украинский FPV-дрон подорвал целый взвод оккупантов: появилось видео

Сарай, где прятались оккупанты, вспыхнул и разлетелся на щепки, похоронив под собой всех, кто в нем был.

Украинский FPV-дрон подорвал целый взвод оккупантов.

Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

Целый взвод оккупантов (примерно из 20 человек) думал, что он остается незамеченным и решил закрепиться в одном из заброшенных строений. Однако за оккупантами наблюдал БПЛА-разведчик Strike Drones Company (рота ударных БПЛА 47-й ОМБр). Информация о противнике была оперативно передана оператору ударного FPV-дрона, который мастерски выполнил свою работу. В результате все укрытие оккупантов вспыхнуло и разлетелось на щепки, похоронив под собой всех, кто в нем был.

"Два десятка российских военных набиваются в сарай, который затем подрывает и складывает маленький дрон, несущий взрывчатку. Наглядно о силе и эффективности дронов-камикадзе на войне", – написал Казанский под видео.

Украинский FPV-дрон взорвал целый взвод окупантов

Напомним, ранее воины ВСУ рассказали, почему FPV-дроны важны на фронте и как их используют.

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