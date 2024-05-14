Український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів: з'явилося відео

Сарай, де ховалися окупанти спалахнув і розлетівся на тріски, поховавши під собою всіх, хто у ньому був.

Український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів.

Про це повідомив український блогер і журналіст Денис Казанський у Telegram та оприлюднив відповідне відео.

Цілий взвод окупантів (приблизно з 20 осіб) думав, що він залишається непоміченим і вирішив закріпитися в одному з закинутих будівель. Проте за окупантами спостерігав БПЛА-розвідник Strike Drones Company (рота ударних БПЛА 47-й ОМБр). Інформація про противника була оперативно передана оператору ударного FPV-дрона, який майстерно виконав свою роботу. В результаті все укриття окупантів спалахнуло і розлетілося на тріски, поховавши під собою всіх, хто у ньому був.

"Два десятки російських військових набиваються в сарай, який потім підриває і складає маленький дрон, що несе вибухівку. Наочно про силу та ефективність дронів-камікадзе на війні", – написав Казанський під відео.

Український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів

Нагадаємо, раніше воїни ЗСУ розповіли, чому FPV-дрони важливі на фронті та як їх використовують.

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