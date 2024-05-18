Коммунальный коллапс в Мариуполе: городу угрожает экологическая катастрофа

Российские захватчики уничтожают экосистему оккупированного Мариуполя и поселков вокруг города. Разрушенные коммуникации привели к "коммунальному коллапсу", в результате чего канализационные стоки просто сливаются в водоемы, в частности, в реку Кальмиус.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"За два года оккупации в Мариуполе оккупанты уничтожают экосистему города. Во всех районах свалки, реки и море – загрязнены. Никакой санитарной проверки не проводится. Никакие стандарты в оккупации просто не действуют", – говорится в сообщении.

По словам жителей поселков Павлоградское и Придорожное, в реке Кальмиус вода очень загрязнена, а вокруг стоит невероятная вонь. Река впадает в Азовское море, поэтому все отходы оседают там, добавили в Мариупольском горсовете.

Напомним, оккупанты превращают Мариуполь в сплошную свалку. За два года оккупации российские захватчики нанесли сокрушительный удар по экосистеме Мариуполя.

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