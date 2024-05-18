В Чехии украинец взорвал петарду во влагалище бывшей жены

В Чехии 36-летний украинец взорвал петарду во влагалище своей бывшей жены.

Об этом пишет Bild.

Жена украинца, гражданка Молдовы, решила развестись с ним и жить отдельно. Женщина заехала к бывшему, чтобы забрать важные документы.

Очевидно, мужчина уговорил ее заняться сексом. В процессе он попросил жену отказаться от развода и вернуться к нему, однако женщина отказалась. Возмущенный таким ответом, украинец применил к ней силу.

"Он закрыл рот своей жены тканью и заклеил его скотчем. Затем связал ей руки за спиной. Он вставил петарду в ее гениталий и зажег ее", — цитирует чешская газета Meiden прокурора.

По словам пострадавшей, мужчина пугал ее петардой и раньше, однако никогда дело не доходило до взрыва.

"Я думала, что сейчас будет то же самое. Но он достал зажигалку, поджег петарду и взорвал ее", — рассказала женщина.

После взрыва вместо того, чтобы немедленно обратиться за помощью, Александр отвез жену в больницу в Пльзень, расположенную почти в 40 километрах, и соврал врачам, что она получила травмы, ударившись животом. Впрочем, медики не поверили ему и сразу вызвали полицию.

Судебный процесс сейчас идет. Прокуратура Чехии требует приговорить украинца к 20 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Польше фермеры "с особой жестокостью" убили своего рабочего из Украины, а затем подожгли.

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