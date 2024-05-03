Українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок.

Нова трагедія сколихнула Україну! В Угорщині ножем зарізали українця. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві.

Усі деталі розправи над чоловіком – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Жорстоке вбивство українця в Угорщині

1 травня о першій ночі до поліції Будапешта надійшло повідомлення про бійку двох чоловіків. Постраждалий ще до приїзду правоохоронців і медиків почав стікати кров’ю і, на жаль, помер на місці. Вже згодом стало відомо, що загиблий – 48 річний українець. У його вбивстві миттєво почали підозрювати казаха.

За попередніми даними, все трапилося в будинку: 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кількох ножових поранень 48-річному українцю. Як зазначають місцеві видання, "швидка" оперативно прибула на місце бійки, та врятувати українця, на жаль, не вдалося.

Угорські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Підозрюваного поліцейські затримали на місці і притягують до відповідальності. Та що стало причиною конфлікту, не зазначається. Місцеві видання уточнюють, що українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок. На момент жорстокого вбивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В Угорщині жорстоко вбили українця: ці подробиці шокують!

Вбивство українських військових у Німеччині

Нагадаємо, що останнім часом Україну регулярно облітають новини про вбивства українців за кордоном.

27 квітня світу стало відомо про вбивство двох українських військових віком 23 та 36 років. Сталося це у місті Мурнау, що в Німеччині, а у злочині запідозрили росіянина.

Згодом у Мережі з’явилася інформація, що українські хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися.

Українські військові, яких убив у Німеччині росіянин / Скриншот з відео

Вбивця – путінський фанат?

У місцевій поліції кажуть, що підозрюваний у вбивстві вже під вартою. А українські журналісти з’ясували, що росіянин був затятим Z-патріотом, щоправда, подалі від рідних боліт.

За версією правоохоронців, перебуваючи за тисячі кілометрів від Росії, 57-річний чоловік цинічно і безжально зарізав двох українських військових, а потім втік. Але саме у його квартирі знайшли знаряддя вбивства – ніж.

Нині справу під свій контроль взяло українське МЗС. Голова МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця зазнав покарання за всією суворістю закону. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що вбивство українських військових на реабілітації у Німеччині – це більше, ніж злочин.

Що відомо про вбитих українців у Німеччині

Згодом у десантних військах підтвердили особу одного з убитих. Там заявили, що чоловік був військовослужбовцем 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ. Вбитий військовий 2023 року був поранений у боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

Відомо, що підозрюваний у вбивстві накинувся на чоловіків просто на території торговельного центру, поблизу якого проживав сам. Чи були вони знайомі до цього фатального дня – наразі невідомо. Але ця історія вкотре доводить: росіянин може виїхати зі свого болота, а болото з росіянина – ніколи.

Сусід підозрюваного в інтерв'ю описав його як надзвичайно агресивного, зауваживши, що на чоловіка було "краще не дивитися". За словами місцевих жителів, ймовірний злочинець вже кілька разів привертав до себе увагу та був відомий поліції.

Крім цього, українські журналісти з’ясували, що підозрюваний у вбивстві – затятий Z-патріот. Ба більше, Z-патріот, мабуть, з великої любові до Путіна отримав на додачу німецьке громадянство, аби не світити болотянське.

Життя ж українських військових вже не повернути. У місті, де трапилася ця жахлива трагедія, люди встановили меморіал на честь убитих з українським та німецьким прапорами. Наразі справа на контролі місцевої прокуратури. Нові деталі на час слідства не розповідають.

Також стало відомо, що українські військові жили в таборі для біженців. Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн поки відкидає версію вбивства на тлі агресії Росії проти України. Проте Генеральна прокуратура Мюнхена не виключає політичного мотиву злочину. Підозрюваного затримали, триває слідство та з’ясовуються усі обставини події. Але світові давно час затямити, що навіть цивільні росіяни часто є небезпечними.

Читайте провідні новини дня:

Вбивство українок у Німеччині

У березні 2024 року в Гоккенгаймі знайшли вбитими спочатку 27-річну Маргариту Стеценко. Її матір, 51-річну Марину Стеценко, до останнього сподівалися знайти живою, але 19 березня тіло жінки витягнули з води. Маленьку донечку Маргарити викрали. Це була родина харків’ян, які поїхали до Німеччини з міста, яке фактично щодня під обстрілами. Але їх і там дістали росіяни.

Українська біженка Маргарита, її мама Марина Стеценко та донька Мія / Колаж ТСН.ua

Знову не минулося без росіян

7 березня у німецькому виданні Bild повідомили, що є перші підозрювані, серед яких росіянка. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюються 44-річний німець і його дружина – 43-річна росіянка. Втім, шокує ще один момент – це вбивство вони планували давно. Причина – захотіли викрасти дитину Маргарити, і для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг.

Також читайте У Польщі українця підозрюють у вбивстві чотирьох безхатьків

За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна була офісною працівницею. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік вигадав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому. Власне у цієї сімейної пари і знайшли живу та неушкоджену Мію. Її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК підтвердило, що дівчинка – донька загиблої українки.

Одна з версій вбивства – сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. А от що було далі й чому вони вирішили так жорстоко розправитися з українками – невідомо. За результатами слідства, росіянці та її чоловіку німцю інкримінують спочатку вбивство 51-річної бабусі ввечері 6 березня 2024 року, а через кілька годин – 27-річної матері одномісячної дитини.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним. Сподіваємося, що усі винні будуть суворо покарані.

Читайте також: