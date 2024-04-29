Росіянин зарізав українських військових: все, що відомо про шокувальну трагедію

Ця трагедія сколихнула весь світ. Вони пережили війну в Україні, отримали поранення та відправилися на лікування до Німеччини, та навіть там їх дістали Росія.

Здавалося б, за тисячі кілометрів від фронту й рідних болот, росіянин дістав ножа й жорстоко вбив двох українських військових у Німеччині. Так кажуть правоохоронці.

Усі деталі трагедії журналісти розповіли в ексклюзиві TSN.ua.

Жорстоке вбивство українських військових у Німеччині

Від цієї історії холоне кров. Двоє українських військових відвоювали на фронті, отримали поранення, після чого поїхали лікуватися до Німеччини. Але навіть за тисячі кілометрів від російського кордону рашисти дістали українців. 27 квітня світом розлетілася новина про вбивство двох чоловіків 23 та 36 років. Сталося це у місті Мурнау, а у злочині запідозрили росіянина.

"У рамках негайно розпочатих розшукових заходів того ж вечора неподалік від місця злочину за домашньою адресою було виявлено та затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином Росії".

Що кажуть в МЗС?

Згодом у Мережі з’явилася інформація, що українські хлопці мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися. У місцевій поліції кажуть, що підозрюваний у вбивстві вже під вартою, а українські журналісти з’ясували, що росіянин був затятим зет-патріотом, щоправда, подалі від рідних болот й от, за версією правоохоронців, будучи за тисячі кілометрів від Росії, 57-річний чоловік цинічно і безжалісно зарізав двох українських військових, а потім втік. Але саме у його квартирі знайшли знаряддя вбивства - ніж. Нині справу під свій контроль взяло українське МЗС.

Глава МЗС Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. Тим часом посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що вбивство українських військових на реабілітації у Німеччині – це більше, ніж злочин.

“Вбивство українських військових на реабілітації в Німеччині - це більше, ніж злочин. Його розкриття - це справа честі. Дякую німецькій поліції, що поділяє це ставлення. Якщо підтвердиться національний мотив, це буде, окрім іншого, низька та жахлива підступність. Але чого ще від них чекати. В будь-якому разі винні мають понести відповідальність по всій суворості закону. Та понесуть. Триматиму в курсі. Будьте пильними, але не панікуйте. Ідентифікуйте себе українською мовою. Нас тут набагато більше, ніж їх”.

Жорстоке вбивство українських військових у Німеччині - що кажуть в поліції / Фото: Associated Press

Що відомо про трагедію?

Де саме служили хлопці, наразі з’ясовують, також шукають їхніх рідних. У німецькій поліції заявили, що один із військових помер ще до прибуття лікарів від серйозних травм. Другого медики намагалися врятувати, але ввечері того ж дня, попри негайні реанімаційні заходи, серце хлопця зупинилося. Відомо, що підозрюваний у вбивстві накинувся на чоловіків просто на території торговельного центру, поблизу якого проживав і сам. Чи були вони знайомі до цього фатального дня, наразі невідомо. Але ця історія вкотре доводить: росіянин може виїхати зі свого болота, а болото з росіянина ніколи.

Ба більше, "зет-патріот", мабуть, з великої любові до путіна отримав на додачу німецьке громадянство, аби не світити болотянське. Життя ж українських військових вже не повернути, у місті, де трапилася ця жахлива трагедія, люди встановили меморіал на честь вбитих з українським та німецьким прапорами.

Підозрюваний — фанат Путіна?

Також журналіст “1+1 медіа Україна” Андрій Цаплієнко повідомив, що вбивця українських військовослужбовців в німецькому Мурнау місцевий Z-патріот, який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з Z-символікою. Наразі справа на контролі місцевої прокуратури, нові деталі на час слідства не розповідають. Але світові давно час затямити, що навіть цивільні росіяни — нерідко звичайні неадеквати. До того ж, це далеко не перша історія, коли росіяни нападають на українців навіть за кордоном.

Українка Марина Стеценко

Вбивство двох українок

У березні 2024 року в Гоккенгаймі, знайшли вбитими спочатку 27-річну Маргариту Стеценко, її мати 51-річну Марину Стеценко до останнього сподівалися знайти живою, але 19 березня тіло жінки витягнули з води. Це була родина харків’ян, які поїхали до Німеччини з міста, яке фактично щодня під обстрілами. Але їх і там дістали росіяни.

Знову не обійшлося без росіян!

7 березня у німецькому виданні "Білд" повідомили, що є перші підозрювані — серед яких росіянка. За даними журналістів, у скоєнні злочину підозрюються 44-річний німець і його дружина — 43-річна росіянка, втім шокує ще один момент – це вбивство вони планували давно. Причина — ті захотіли викрасти дитину Маргарити й для дівчинки навіть заздалегідь купили одяг. За даними журналістів, німець Марко працював м'ясником, а 43-річна росіянка Інна була офісним працівником. Пара має трьох дітей. Свідки кажуть, що напередодні чоловік придумав цілу легенду й розповідав сусідам про свою нібито новонароджену доньку. За його версією, дитина нібито перебувала у відділенні інтенсивної терапії й от-от вони мали б забрати її додому.

Власне у цієї сімейної пари і знайшли живу та неушкоджену Мію, її взяли під опіку та доставили до лікарні, де ДНК підтвердило, що вона - донька загиблої українки. Одна з версій вбивства: сімейна пара познайомилася з українками, запропонувавши їм допомогу в оформленні документів. А от що було далі й чому вони вирішили так жорстоко розправитися з українками невідомо.

За результатами слідства, росіянці та її чоловіку німцю інкримінують спочатку вбивство 51-річної бабусі ввечері 6 березня 2024 року, а через кілька годин – 27-річної матері одномісячної дитини.

Баскетболіст Фото:ART Giants/Instagram

Вбивство баскетболістів

Ще одна трагедія сколихнула українців у лютому. Тоді невідомі з ножами напали на баскетболістів з України. Один зі спортсменів, 17-річний Володимир Єрмаков, помер у лікарні від отриманих травм. Трапилося це в місті Оберхаузен, за 40 кілометрів від Дюсельдорфа. Як з’ясувалося пізніше, ще дорогою в автобусі між підлітками розпочалася словесна перепалка, а коли вони вийшли на зупинці зчинилася бійка. Один із нападників дістав ніж й поранив 4-х хлопців, серед яких було двоє українців. У Федерації баскетболу міста Києва у Facebook заявили, що на хлопців напали напередодні чергового матчу саме за те, що вони – українці.

Поліцейські оперативно розшукали і затримали нападників, ними виявилися теж підлітки - один родом із Туреччини, а інший із Сирії.

Також у червні 2023 року у Німеччині бойфренд застрелив 39-річну українку, яка втекла туди від війни разОм із десятирічною донькою. Як повідомляє Bild, 39-річна Юлія приїхала з донькою до Німеччини навесні 2022 року через повномасштабну війну. За даними видання, Юлія мешкала зі своїм 50-річним коханим – німцем Францом. Він, кажуть, і став убивцею. Під час скоєння злочину рівень алкоголю у його крові становив 1,4 проміле. Обвинувачений переконував, що вбивство було випадковим й до останнього не визнавав провини.

Нагадаємо, також вже відомі нові шокувальні деталі скандального вбивства 16-річного юнака у Києві. Друг загиблого Максима Захар Пучка, який був свідком трагедії, в ефірі "1+1 Україна" зробив гучну заяву.

Читайте також провідні новини дня: