В уряді Німеччини прокоментували вбивство українських військових росіянином

У Німеччині росіянин зарізав двох українців – це були поранені військовослужбовці ЗСУ, які проходили курс лікування і реабілітації. Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що ФРН не буде толерувати злочини проти українців, яких наразі в країні перебуває дуже багато.

Про це пише "Укрінформ".

Він також додав, що вбивство українських військових викликає велике занепокоєння.

"Зрозуміло, що нічого подібного ми на нашій території толерувати не можемо та не будемо. Українці, які втекли до нас від російської агресивної війни, мають почуватися тут у безпеці", - наголосив Гебештрайт.

Речник також закликав не робити висновків щодо мотивів і обставин злочину до завершення слідства, яке проводять правоохоронні органи Баварії.

Вбивство військових ЗСУ у Німеччині

У Німеччині росіянин зарізав двох українців, згодом стало відомо – що це були військові, які проходили реабілітацію. Злочин стався 27 квітня у місті Мурнау. Один із чоловіків помер до прибуття лікарів. Другий чоловік помер у лікарні попри реанімаційні заходи.

Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що вбивця українських військовослужбовців – місцевий "Z-патріот", який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з "Z-символікою".

У місцевій поліції згодом уточнили, що 57-річного підозрюваного у вбивстві двох українців росіянина доставили до в'язниці за запитом прокуратури до слідчого судді. Він перебуватиме під вартою.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн заявив: "Є свідчення свідків про те, що трьох цих людей уже бачили разом раніше. Є ознаки того, що у всі учасник мали ознаки алкогольного сп'яніння. Це все потрібно з’ясувати".

Херрманн запевнив, що на даний момент "немає переконливих ознак того, що це, так би мовити, відображення конфлікту між Росією та Україною".

За інформацією Spiegel, підозрюваного 57-річного росіянина затримали у нього у квартирі. Він не чинив опору. Росіянин був п'яний і зізнався у скоєному. Він сказав, що з українськими військовими у нього виникла сварка.

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