Росіянин зарізав двох українських військових у Німеччині: все, що відомо про трагедію

Посол України у Німеччині заявив, що вбивство українських військових на реабілітації у Німеччині – це більше, ніж злочин

Українців на Батьківщині і за кордоном сколихнула моторошна новина – у Німеччині росіянин зарізав двох українців. Як виявилося, це були поранені військовослужбовці, що проходили курс лікування і реабілітації.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про трагедію.

У повідомленні Південної поліції Верхньої Баварії сказано, що в суботу, 27 квітня, у місті Мурнау вбили двох українців.

Один із чоловіків уже помер до прибуття лікарів від серйозних травм. Другий чоловік, який спочатку був знайдений із дуже серйозними травмами, помер уже після того, як був доставлений у найближчу лікарню, незважаючи на негайні реанімаційні заходи.

Зазначалося, що постраждалі – громадяни України віком 23 та 36 років. Обидва мешкали в районі Гарміш-Партенкірхен.

Правоохоронці у скоєному підозрюють 57-річного чоловіка. Хто він, у німецькій поліції очевидно спочатку вирішили не розголошувати.

Убитими виявилися українські військовослужбовці

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко першим розповів, що вбитими виявилися українські військові.

За його словами, вони проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Згодом цю інформацію підвтвердили і в МЗС. Зазначалося, що українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

Нападником виявився росіянин - "Z-патріот"

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, місцева поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.

Журналіст Андрій Цаплієнко уточнив, що вбивця українських військовослужбовців – місцевий "Z-патріот", який відкрито підтримував російську агресію і демонстративно носив нашивки з "Z-символікою".

Своєю чергою українці раніше мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захиститися від нападника.

У місцевій поліції згодом уточнили, що 57-річного підозрюваного у вбивстві двох українців росіянина доставили до в'язниці за запитом прокуратури до слідчого судді. Він перебуватиме під вартою.

МЗС тримає справу на контролі

Глава МЗС Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону.

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв заявив, що вбивство українських військових на реабілітації у Німеччині – це більше, ніж злочин

"Якщо підтвердиться національний мотив, це буде, окрім іншого, низька та жахлива підступність. Але чого ще від них чекати. В будь-якому разі винні повинні понести відповідальність по всій суворості закону. Та понесуть. Триматиму в курсі", – написав дипломат в Facebook.

Він закликав українських громадян, які перебувають у Німеччині бути пильними, але не панікувати.

"Ідентифікуйте себе українською мовою. Нас тут набагато більше, ніж їх (росіян)", – підсумував Макеєв.

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Росіянин у Німеччині зарізав двох українських військових