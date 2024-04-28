У Німеччині росіянин зарізав двох українських військових: деталі трагедії від МЗС

Наразі українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

В МЗС України підтвердили, що у Німеччині внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження.

Трагічний інцидент стався в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее, на території місцевого торгівельного центру.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, місцева поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.

Наразі українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону. Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у баварському містечку Мурнау росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили в лікарню, де пізніше він також помер. Вбиті росіянином українці у Німеччині виявилися військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

Точний перебіг подій, передумови та мотиви тепер є предметом розслідування кримінальної поліції.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіянин в Німеччині зарізав двох українців

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