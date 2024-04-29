Такого не очікував ніхто: в ГУР терміново звернулися до українців 

Головне управління розвідки раптово звернулося до українців. А привід — не дуже добрий. Telegram раптово та без попередження заблокував офіційні боти для передачі даних Силам оборони. Зокрема, зник “Головний бот розвідки”, за допомогою якого українці повідомляли ЗСУ про пересування ворога. Але і це ще не все. Про блокування свого бота в Telegram заявили і російські добровольці з легіону “Свобода Росії”.

Хто насправді влаштував “інформаційну блокаду” Силам оборони, чому у Мережі звинувачують у цьому прихильників заборони Telegram, як це коментує влада та як врешті вирішилася проблема? Подробиці розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Які боти заблокував Telegram

29 квітня у ГУР вийшли до всіх українців з терміновою заявою. Там попередили, що найпопулярніший в Україні месенджер Telegram заблокував роботу одного з їхніх найпопулярніших ресурсів — “Головного боту розвідки”. Нагадаємо, що завдяки йому українці допомагали Силам оборони виявляти ворога.



“Керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України, в тому числі, заблоковано «Головний бот розвідки». Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало”, — повідомили в ГУР.

У спецслужбі запевнили, що особисті дані тих, хто користувався ботом, у безпеці. Однак попередили, що росіяни можуть створити клон і видавати себе за українських оборонців.

“Незважаючи на блокування нашого боту, ваші персональні дані в безпеці! Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних”, — додала в Головному управлінні розвідки.

І ГУР — не єдина жертва раптового свавілля в месенджері. На офіційному Телеграм-каналі кіберполіції “Брама” повідомили також про блокування ботів СБУ, а також боту Мінцифри “ЄВорог”, а також бота-координатора з півдня України. бота ППО для відстеження “Шахедів” та низки інших, які пов’язані чи допомагають Силам оборони України чи українським партизанам. Не працював навіть бот російських добровольців з легіону “Свобода Росії”, за його допомогою якого вони отримували розвіддані від “небайдужих” в РФ, а також спілкувалися з новими потенційними добровольцями.

Ситуація змінилася 29 квітня. Бот “ЄВорог” запрацював, як от і бот популярного Телеграм-каналу “Николаевский ванек”. Ними знова можна користуватися безпечно. За даними “Ванька”, швидкому відновленню роботи важливих для країни ресурсів треба завдячувати Мінцифрі: “Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф, відновили роботу. Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог»”.

Що сталося насправді

Але що ж насправді сталося? Офіційного пояснення з цього приводу не було. У ГУР лише заявили, що блокування було необгрунтованим. Але у Мережі знайшлися ті, хто одразу назвав “винних”. Низка анонімних Телеграм-каналів назвали це реакцією керівництва Telegram на критику Мережі і відкриті заклики обмежити її роботу в Україні. Під роздачу потрапили ті, хто раніше закликав обмежити функціонування месенджеру в Україні, зокрема голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та шеф-редакторка видання “Детектор медіа”. Висловився з цього приводу і відомий військовий, офіцер “Азову” Ілля Самойленко:

Величезне "дякую" усім довбойобам що розганяли тему з забороною телеграму і підтримували ініціативи деяких довбойобів-депутатів.



У спробі перетворити усі соцмережі на модерований фейсбук або стерильний інста поламали унікальні механізми.

Догралися.

Анус собі видаліть, кретини pic.twitter.com/0ktU3FEec7 — The Gandalf (@Samoilenko_I) April 28, 2024

На думку “азовця”, подібні “ексцеси” сильно шкодять військовим, адже подібні боти — ефективний спосіб комунікації бійців з небайдужими українцями на тимчасово окупованих територіях, а отже і отримання розвідданих. Без цього бійці втрачають свої вуха і очі в тилу ворога. На думку військового, у блокаді винні в тому числі і критики Телеграму, які публічно закликали заборонити мережу, завчасно не подумавши про наслідки.

Чому це не просто "русня дуров забанив наші боти"

Бо тому що на державному рівні конкретні особи почали робити спроби заблокувати щось як їм хочеться в комерційній приватній мережі

Нехай і з доброю метою, але точно без розуміння наслідків

Це і є баранізм

І в нього є прізвище. pic.twitter.com/ChhURLrTHz — The Gandalf (@Samoilenko_I) April 28, 2024

На звинувачення уже відповів і голова комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин. Своєї вини він у цьому не бачить, адже на його думку, блокування українських ресурсів — робота ФСБ.

Дискусії щодо заборони Telegram

Варто сказати, що палкі дискусії щодо заборони чи принаймні прискіпливого регулювання Телеграм вирують в Україні давно. Телеграм з початком війни став одним з найпопулярніших месенджерів, який, як показують соцопитування, є для українців основною платформою для отримання новин.

Але до нього є купа питань. По-перше, Телеграм має російське походження: його засновник Павло Дуров — вихідець з РФ, а також колишній власник і засновник забороненої в Україні соцмережі “Вконтакте”. До того ж політика Мережі дозволяє там спокійно існувати рашистським ЗМІ, а також вести власні блоги російським військовим злочинцям, бойовикам і відвертим нацистам. Їх телеграм не банить.

“Є кілька речей, які конкретно в цій мережі дуже напружують. Наприклад, коли вже покійний Навальний створив бот для того, щоб збирати інформацію про попередні так звані вибори в росії. І цей бот був моментально заблокований. Була аргументація, що це, мовляв, політика, а Telegram відкидає політику, але ми навіть зараз бачимо сотні політичних каналів в мережі. Такі історії, коли Telegram блокує те, що не на користь росії є, показують, що комунікація у Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась”, — сказав Юрчишин.

На початку квітня Юрчишин також заявив, що Телеграм не дуже охоче комунікує з українською владою. За його словами, цей процес тільки налагоджується, але раніше керівництво месенджеру просто ігнорувало запити: “Ми спілкуємось з різними людьми. Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Telegram? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. Є людина, яка номінально відповідальна за комунікацію в Східній Європі, відповідно і в Україні також”.

Думка Буданова

“Телеграм точно є загрозою з точки зору нацбезпеки”. Таку оцінку соцмережі дав очільник ГУР Кирило Буданов. Але є у нього і плюси, якими користуються Сили оборони.



“Я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається. Він (Telegram — ред.) багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює”, — сказав Буданов.

Допис Дурова

24 квітня 2024 року власник Телеграму Дуров на своєму офіційному каналі опублікував наступний пост, де заявив, що він ще в лютому 2022 року пропонував заблокувати всі російські та українські телеграм-канали, які закликають чи сприяють війні. Тоді користувачі мережі нібито закликали його цього не робити. Утім Телеграм все ж блокує канали та боти, які збирають особисту інформацію чи координати для військових.



“Ми все ще забороняємо облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства. Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства — тому, будь ласка, повідомляйте нам про такі канали/ботів, якщо ви їх бачите

Щодо загальних каналів новин/пропаганди, то ми отримуємо офіційні листи від Apple, які вказують на те, що певних змін тут не уникнути, принаймні для користувачів, які отримують доступ до Telegram на iPhone з українських SIM-карт. Як я пояснив у своєму інтерв’ю, щоб залишатися доступним для своїх користувачів, Telegram повинен розглядати запити, що надходять із App Store”.

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