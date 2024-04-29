Такого не ожидал никто: в ГУР срочно обратились к украинцам

Главное управление разведки внезапно обратилось к украинцам. А повод – не очень хороший. Telegram внезапно и без уведомления заблокировал официальные боты для передачи данных Силам обороны. В частности, исчез "Главный бот разведки", с помощью которого украинцы сообщали ВСУ о передвижении врага. Но это еще не все. О блокировке своего бота в Telegram заявили и российские добровольцы из легиона "Свобода России".

Кто на самом деле устроил "информационную блокаду" Силам обороны, почему в Сети обвиняют в этом сторонников запрета Telegram, как это комментируют власти и как наконец решилась проблема? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Какие боты заблокировал Telegram

29 апреля в ГУР вышли ко всем украинцам со срочным заявлением. Там предупредили, что популярнейший в Украине мессенджер Telegram заблокировал работу одного из их самых популярных ресурсов — «Главного бота разведки». Напомним, что благодаря ему украинцы помогали Силам обороны обнаруживать врага.



“Руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован «Главный бот разведки». Это произошло вопреки правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало”, — сообщили в ГУР.

В спецслужбе заверили, что личные данные пользовавшихся ботом в безопасности. Однако предупредили, что россияне могут создать клон и выдавать себя за украинских защитников.

“Несмотря на блокировку нашего бота, ваши персональные данные в безопасности! Впрочем, предупреждаем, что враг создает боты со схожими названиями. Не присылайте на них никаких персональных данных», – добавила в Главном управлении разведки.

И ГУР – не единственная жертва внезапного произвола в мессенджере. На официальном Телеграмм-канале киберполиции "Брама" сообщили также о блокировании ботов СБУ, а также бота Минцифры "Еврог", а также бота-координатора с юга Украины. бота ПВО для отслеживания Шахедов и ряда других, которые связаны или помогают Силам обороны Украины или украинским партизанам. Не работал даже бот российских добровольцев из легиона "Свобода России", с помощью которого они получали разведданные от "неравнодушных" в РФ, а также общались с новыми потенциальными добровольцами.

Ситуация поменялась 29 апреля. Бот "Еврог" заработал, как вот и бот популярного Телеграмм-канала "Николаевский ванек". Ими снова можно пользоваться безопасно. По данным "Ванька", быстрому возобновлению работы важных для страны ресурсов нужно благодарить Минцифри: "Официальные украинские боты, помогавшие в борьбе с агрессией России, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры «Еврог».

Что произошло на самом деле

Но что же действительно произошло? Официального объяснения на этот счет не было. В ГУР только заявили, что блокировка была необоснованной. Но в Сети нашлись те, кто сразу назвал виновных. Ряд анонимных телеграмм-каналов назвали это реакцией руководства Telegram на критику Сети и открытые призывы ограничить ее работу в Украине. Под раздачу попали те, кто ранее призвал ограничить функционирование мессенджера в Украине, в частности, председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин и шеф-редактор издания “Детектор медиа”. Высказался по этому поводу и известный военный, офицер "Азова" Илья Самойленко:

Величезне "дякую" усім довбойобам що розганяли тему з забороною телеграму і підтримували ініціативи деяких довбойобів-депутатів.



У спробі перетворити усі соцмережі на модерований фейсбук або стерильний інста поламали унікальні механізми.

Догралися.

Анус собі видаліть, кретини pic.twitter.com/0ktU3FEec7 — The Gandalf (@Samoilenko_I) April 28, 2024

По мнению "азовца", подобные "эксцессы" сильно вредят военным, ведь подобные боты — эффективный способ коммуникации бойцов с неравнодушными украинцами на временно оккупированных территориях, а значит и получение разведданных. Без этого бойцы теряют свои уши и глаза в тылу врага. По мнению военного, в блокаде виновны в том числе и критики телеграммы, публично призывавшие запретить сеть, заранее не подумав о последствиях.

Чому це не просто "русня дуров забанив наші боти"

Бо тому що на державному рівні конкретні особи почали робити спроби заблокувати щось як їм хочеться в комерційній приватній мережі

Нехай і з доброю метою, але точно без розуміння наслідків

Це і є баранізм

І в нього є прізвище. pic.twitter.com/ChhURLrTHz — The Gandalf (@Samoilenko_I) April 28, 2024

На обвинения уже ответил и глава комитета ВР по свободе слова Ярослав Юрчишин. Своей вины он в этом не видит, ведь, по его мнению, блокирование украинских ресурсов – работа ФСБ.

Дискуссии по запрету Telegram

Стоит сказать, что пылкие дискуссии о запрете или по крайней мере тщательного регулирования Телеграмм бушуют в Украине давно. Телеграмм с началом войны стал одним из самых популярных мессенджеров, который, как показывают соцопросы, являются украинцами основной платформой для получения новостей.

Но к нему есть куча вопросов. Во-первых, у Телеграмм есть российское происхождение: его основатель Павел Дуров — выходец из РФ, а также бывший владелец и основатель запрещенной в Украине соцсети Вконтакте. К тому же, политика Сети позволяет там спокойно существовать рашистским СМИ, а также вести собственные блоги российским военным преступникам, боевикам и откровенным нацистам. Их телеграммы не банят.

“Есть несколько вещей, которые именно в этой сети очень напрягают. Например, когда уже усопший Навальный создал бот для того, чтобы собирать информацию о предыдущих так называемых выборах в России. И этот бот был моментально заблокирован. Была аргументация, что это, мол, политика, а Telegram исключает политику, но мы даже сейчас видим сотни политических каналов в сети. Такие истории, когда Telegram блокирует то, что не в пользу России, показывают, что коммуникация у Дурова с путинским режимом, возможно, и осталась”, — сказал Юрчишин.

В начале апреля Юрчишин также заявил, что Телеграмм не очень охотно общается с украинскими властями. По его словам, этот процесс только налаживается, но раньше руководство мессенджера просто игнорировало запросы: “Мы общаемся с разными людьми. Имеем ли мы 100% гарантию, что это Дуров владелец Telegram? По его словам, да. А он действительно мало что говорит. Есть человек, номинально ответственный за коммуникацию в Восточной Европе, соответственно и в Украине тоже”.

Мнение Буданова

"Телеграмм точно представляет угрозу с точки зрения нацбезопасности". Такую оценку соцсети дал глава ГУР Кирилл Буданов. Но есть у него и плюсы, которыми пользуются Силы обороны.



“Я совершенно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть, у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется. Он (Telegram — ред.) во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более или менее работает”, — сказал Буданов.

Сообщение Дурова

24 апреля 2024 года владелец Телеграммы Дуров на своем официальном канале опубликовал следующий пост, где заявил, что он еще в феврале 2022 года предлагал заблокировать все российские и украинские телеграмм-каналы, призывающие или способствующие войне. Тогда пользователи сети призвали его этого не делать. Впрочем, Телеграмм все же блокирует каналы и боты, которые собирают личную информацию или координаты для военных.



Мы все еще запрещаем учетные записи и ботов, которые собирают координаты для целевых ударов или публикуют личную информацию с призывами к насилию. Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия, поэтому, пожалуйста, сообщайте нам о таких каналах/ботах, если вы их видите

Что касается общих новостных каналов/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, указывающие на то, что определенных изменений здесь не избежать, по крайней мере для пользователей, получающих доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Как я объяснил в своем интервью, чтобы оставаться доступным своим пользователям, Telegram должен рассматривать запросы, поступающие из App Store”.

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