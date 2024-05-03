На Великдень у небі над Землею пройде інтенсивний метеоритний дощ

Деякі дослідники припускають, шо він буде найсильнішим з початку ХХІ століття.

Вже в цю неділю, 5 травня, на Землі відбуватиметься пік метеоритного дощу, інтенсивність якого буде насиченою до 10 травня.

Про це пише, пише ScienceAlert з посиланням на Shower Meteor Calendar.

Пік метеоритного дощу, викликаний падінням уламків від комети Галлея (Ета-Аквариди) і пік зберігатиметься з молодим місяцем.

Найкраще метеоритний потік можна буде побачити у південній півкулі Землі.

Видання пояснює, що Земля рухається навколо Сонця та стикається з потоками пилу та уламків комет і астероїдів. Це породжує метеоритний дощ, коли уламки комет падають на Землю, як правило, згораючи в атмосфері.

Вчені, які досліджують Ета-Аквариди, прийшли до висновку, що цього року показники можуть значно збільшитися. Більше того, є припущення, що цього року він може стати найбільшим за все ХХІ століття, тоді як інші дослідники не погоджуються з цим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Габбл" зробив дивовижне фото процесу формування передпланетної туманності.

Крім того, ми раніше інформували, що місія Juno NASA відобразила вулканічний світ супутника Юпітера.

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