Місія Juno NASA відобразила вулканічний світ супутника Юпітера

Іо покритий вулканами, що вивергаються, тому що він постійно відчуває тяжіння декількох найближчих об'єктів, включаючи величезний Юпітер.

Зонд космічного агентства Juno, що обертається навколо Юпітера з 2016 року, минулого тижня пролетів повз вулканічний супутник газового гіганта Іо, здійснивши свій останній запланований проліт на цій орбіті. Корабель зобразив світ, що рясніє вулканами.

Про це пише NASA.

"Ми бачимо неймовірну кількість деталей на поверхні. Це просто ріг достатку даних. Це просто екстраординарно", — розповіла Ешлі Девіс, планетолог із Лабораторії реактивного руху NASA, яка вивчає Іо.

Більш темні плями зазвичай є вулканами або гарячими точками.

Іо, трохи більше земного місяця, і є світом, який перебуває в постійних муках. Не тільки найбільша планета Сонячної системи постійно притягує гравітаційно цей супутник, а й брати Іо – Європа та найбільший супутник Сонячної системи Ганімед. В результаті Йо постійно розтягується і стискається, що пов'язано з утворенням лави, яка вивергається з численних вулканів.