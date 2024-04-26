Телескоп NASA виявив загадкову планету-блудька

Ці загадкові об'єкти вільно подорожують у космосі, адже вони не пов'язані гравітацією з будь-якою зіркою.

Космічний телескоп TESS виявив свою першу вільно плаваючу планету або планету-блудька. Такі дивні світи переміщаються космосом окремо від зірок, тобто вони не пов'язані з жодними зірками.

Про це пише Universe Today.

Астрономи виявили вже понад 5 тисяч планет, розташованих за межами Сонячної системи. Але ці планети обертаються навколо своїх зірок. Тепер же астрономи, які використовують телескоп TESS для пошуку таких світів, зробили дивовижне відкриття — вони вперше виявили за допомогою цієї обсерваторії вільно плаваючу планету або планету-блудька.

Об'єкт був виявлений за допомогою гравітаційного мікролінзування, коли планета пролітала на тлі зірки TIC-107150013, розташованої на відстані 10 світлових років від нас. Планета спотворила світло зірки, а тому вдалося її побачити.

За словами вчених, це відкриття знаменує собою ще один крок на шляху розгадки таємниць, що оточують ці дивні світи, які вільно летять у космосі.

Раніше стало відомо, що телескоп випадково виявив понад 1000 невідомих об'єктів у Сонячній системі.

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