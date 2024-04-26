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Зачіски для дівчат: стильні та прості варіанти на кожен день

Зачіски для дівчат: стильні та прості варіанти на кожен день

Варіанти зачісок для дівчат

Новими варіантами зачісок можна освіжити буденний образ.

Догляд за дитячим волоссям завдає чимало клопотів. А мами дівчаток часто зіштовхуються з проблемою зачіски на кожен день. Однак ця справа може стати навіть приємною, якщо запастися "оберемком ідей".

Варіанти зачісок для дівчат на кожен день - читайте далі.

Зачіски з плетінням

Коса бохо шик

Такий варіант ідально підійте для дівчини-підлітка з довгим волоссям. Як заплести:

  • Нанесіть на волосся текстуруючий гель, потім спрей для надання об’єму.
  • Збийте волосся руками.
  • Візьміть 2 пасма з боків і скріпіть їх силіконовою резинкою (можна прозорою або в тон волоссю).
  • Виверніть хвостик навиворіт.
  • Візьміть ще 2 пасма і повторіть крок 2 і 3.
  • Закріплюйте по черзі по 2 пасма з боків, поки не дійдете до кінця вашого хвостика.
  • Закріпіть кінчик імпровізованої коси тонкою резинкою та зафіксуйте зачіску лаком. Схему покроково можна побачити на фото.
Зачіска бохо шик / ©
Зачіска бохо шик

3d коса

Ще один варіант на кожен день. Як заплести:

  • закрутіть волосся на праску або плойку;
  • розділять волосся на прямий проділ - для більшого обсягу можна пройтися по корінн. спеціальною пудрою;
  • зберітьволосся у 2 низьких хвоста з боків;
  • один з хвостів поділітьна 2 частини;
  • збризніть кожну частину з хвоста лаком і прихопіть їх резинками-невидимками в кінці;
  • в основу одного хвоста просмикніть інший і продовжуйте плести косу за тим же принципом - один хвіст в інший хвіст;
  • те саме потрібно повторити з другим хвостом: розділіть його на 2 частини і заплетіть з них об'ємну косу;
  • в кінці трохи виправіть пасма з кіс, щоб надати їм більше легкості - 3D-ефект у дії.
Варіанти зачісок для дівчат / ©
Варіанти зачісок для дівчат

Зачіска з джгутами

Це альтернатива складному плетінню. Джгути завжди красиво виглядають на волоссі та підкреслюють пружність та блиск локонів.  Джгутики – чудовий спосіб освіжити повсякденний шкільний образ, не вдаючись до супер-складного плетіння.

Їх можна легко зробити за допомогою простої техніки скручування: відокремте дві пасми, прокрутіть навколо пальця кожну окремо і потім скрутіть між собою. Закручувати пасма потрібно в протилежні один від одного боки.

Зачіска
Зачіска "джгутики"

Зачіски з хвостом

Високий хвіст

Ця зачіска не виходить з моди. Що потрібно:

  • завити пасма на бігуді або щипці;
  • начесати локони від потиличної частини до чола;
  • зібрати шевелюру з лоба і скронь у хвіст на маківці;
  • зав’язати петлею;
  • зафіксувати лаком.
Зачіска бохо шик / ©
Зачіска бохо шик

"Ріжки"

  • Зробіть проділ, розділивши волосся на 2 рівні частини.
  • З кожного боку зберіть пасма у високі хвости.
  • Скрутіть їх в джгутики і оберніть навколо резинок.
  • Зафіксуйте джгути за допомогою невидимок.

Коси з хвостиками

  • Розділіть волосся на дві рівні частини.
  • З правого боку заплетіть французьку косу, захопивши пасмо з протилежної частини.
  • Не заплітайте кіску до кінця: біля потилиці зв’яжіть їх у хвіст.
  • Повторіть ті ж кроки з іншого боку.
Коси з хвостиками / ©
Коси з хвостиками

Інші варіанти зачісок для дівчат:

Варіанти зачісок для дівчат / ©
Варіанти зачісок для дівчат
Варіанти зачісок для дівчат / ©
Варіанти зачісок для дівчат
Варіанти зачісок для дівчат / ©
Варіанти зачісок для дівчат
Варіанти зачісок для дівчат / ©
Варіанти зачісок для дівчат
Варіанти зачісок для дівчат / ©
Варіанти зачісок для дівчат

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