Зачіски для дівчат: стильні та прості варіанти на кожен день

Новими варіантами зачісок можна освіжити буденний образ.
Догляд за дитячим волоссям завдає чимало клопотів. А мами дівчаток часто зіштовхуються з проблемою зачіски на кожен день. Однак ця справа може стати навіть приємною, якщо запастися "оберемком ідей".
Варіанти зачісок для дівчат на кожен день - читайте далі.
Зачіски з плетінням
Коса бохо шик
Такий варіант ідально підійте для дівчини-підлітка з довгим волоссям. Як заплести:
- Нанесіть на волосся текстуруючий гель, потім спрей для надання об’єму.
- Збийте волосся руками.
- Візьміть 2 пасма з боків і скріпіть їх силіконовою резинкою (можна прозорою або в тон волоссю).
- Виверніть хвостик навиворіт.
- Візьміть ще 2 пасма і повторіть крок 2 і 3.
- Закріплюйте по черзі по 2 пасма з боків, поки не дійдете до кінця вашого хвостика.
- Закріпіть кінчик імпровізованої коси тонкою резинкою та зафіксуйте зачіску лаком. Схему покроково можна побачити на фото.
3d коса
Ще один варіант на кожен день. Як заплести:
- закрутіть волосся на праску або плойку;
- розділять волосся на прямий проділ - для більшого обсягу можна пройтися по корінн. спеціальною пудрою;
- зберітьволосся у 2 низьких хвоста з боків;
- один з хвостів поділітьна 2 частини;
- збризніть кожну частину з хвоста лаком і прихопіть їх резинками-невидимками в кінці;
- в основу одного хвоста просмикніть інший і продовжуйте плести косу за тим же принципом - один хвіст в інший хвіст;
- те саме потрібно повторити з другим хвостом: розділіть його на 2 частини і заплетіть з них об'ємну косу;
- в кінці трохи виправіть пасма з кіс, щоб надати їм більше легкості - 3D-ефект у дії.
Зачіска з джгутами
Це альтернатива складному плетінню. Джгути завжди красиво виглядають на волоссі та підкреслюють пружність та блиск локонів. Джгутики – чудовий спосіб освіжити повсякденний шкільний образ, не вдаючись до супер-складного плетіння.
Їх можна легко зробити за допомогою простої техніки скручування: відокремте дві пасми, прокрутіть навколо пальця кожну окремо і потім скрутіть між собою. Закручувати пасма потрібно в протилежні один від одного боки.
Зачіски з хвостом
Високий хвіст
Ця зачіска не виходить з моди. Що потрібно:
- завити пасма на бігуді або щипці;
- начесати локони від потиличної частини до чола;
- зібрати шевелюру з лоба і скронь у хвіст на маківці;
- зав’язати петлею;
- зафіксувати лаком.
"Ріжки"
- Зробіть проділ, розділивши волосся на 2 рівні частини.
- З кожного боку зберіть пасма у високі хвости.
- Скрутіть їх в джгутики і оберніть навколо резинок.
- Зафіксуйте джгути за допомогою невидимок.
Коси з хвостиками
- Розділіть волосся на дві рівні частини.
- З правого боку заплетіть французьку косу, захопивши пасмо з протилежної частини.
- Не заплітайте кіску до кінця: біля потилиці зв’яжіть їх у хвіст.
- Повторіть ті ж кроки з іншого боку.
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