Зачіски для дівчат: стильні та прості варіанти на кожен день

Догляд за дитячим волоссям завдає чимало клопотів. А мами дівчаток часто зіштовхуються з проблемою зачіски на кожен день. Однак ця справа може стати навіть приємною, якщо запастися "оберемком ідей".

Варіанти зачісок для дівчат на кожен день - читайте далі.

Зачіски з плетінням

Коса бохо шик

Такий варіант ідально підійте для дівчини-підлітка з довгим волоссям. Як заплести:

Нанесіть на волосся текстуруючий гель, потім спрей для надання об’єму.

Збийте волосся руками.

Візьміть 2 пасма з боків і скріпіть їх силіконовою резинкою (можна прозорою або в тон волоссю).

Виверніть хвостик навиворіт.

Візьміть ще 2 пасма і повторіть крок 2 і 3.

Закріплюйте по черзі по 2 пасма з боків, поки не дійдете до кінця вашого хвостика.

Закріпіть кінчик імпровізованої коси тонкою резинкою та зафіксуйте зачіску лаком. Схему покроково можна побачити на фото.

Зачіска бохо шик

3d коса

Ще один варіант на кожен день. Як заплести:

закрутіть волосся на праску або плойку;

розділять волосся на прямий проділ - для більшого обсягу можна пройтися по корінн. спеціальною пудрою;

зберітьволосся у 2 низьких хвоста з боків;

один з хвостів поділітьна 2 частини;

збризніть кожну частину з хвоста лаком і прихопіть їх резинками-невидимками в кінці;

в основу одного хвоста просмикніть інший і продовжуйте плести косу за тим же принципом - один хвіст в інший хвіст;

те саме потрібно повторити з другим хвостом: розділіть його на 2 частини і заплетіть з них об'ємну косу;

в кінці трохи виправіть пасма з кіс, щоб надати їм більше легкості - 3D-ефект у дії.

Варіанти зачісок для дівчат

Зачіска з джгутами

Це альтернатива складному плетінню. Джгути завжди красиво виглядають на волоссі та підкреслюють пружність та блиск локонів. Джгутики – чудовий спосіб освіжити повсякденний шкільний образ, не вдаючись до супер-складного плетіння.

Їх можна легко зробити за допомогою простої техніки скручування: відокремте дві пасми, прокрутіть навколо пальця кожну окремо і потім скрутіть між собою. Закручувати пасма потрібно в протилежні один від одного боки.

Зачіска "джгутики"

Зачіски з хвостом

Високий хвіст

Ця зачіска не виходить з моди. Що потрібно:

завити пасма на бігуді або щипці;

начесати локони від потиличної частини до чола;

зібрати шевелюру з лоба і скронь у хвіст на маківці;

зав’язати петлею;

зафіксувати лаком.

Зачіска бохо шик

"Ріжки"

Зробіть проділ, розділивши волосся на 2 рівні частини.

З кожного боку зберіть пасма у високі хвости.

Скрутіть їх в джгутики і оберніть навколо резинок.

Зафіксуйте джгути за допомогою невидимок.

Коси з хвостиками

Розділіть волосся на дві рівні частини.

З правого боку заплетіть французьку косу, захопивши пасмо з протилежної частини.

Не заплітайте кіску до кінця: біля потилиці зв’яжіть їх у хвіст.

Повторіть ті ж кроки з іншого боку.

Коси з хвостиками

Інші варіанти зачісок для дівчат:

Варіанти зачісок для дівчат

Варіанти зачісок для дівчат

Варіанти зачісок для дівчат

Варіанти зачісок для дівчат

Варіанти зачісок для дівчат

Читайте також: Зачіски для дівчат до школи: стильні та практичні варіанти на кожен день.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.