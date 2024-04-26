Прически для девочек: стильные и простые варианты на каждый день

Уход за детскими волосами доставляет немало хлопот. А мамы девочек часто сталкиваются с проблемой прически на каждый день. Однако это дело может стать даже приятным, если запастись "охапкой идей".

Варианты причесок для девушек на каждый день – читайте дальше.

Прически с плетением

Косая бохо шик

Такой вариант идеально подойдите для девушки-подростка с длинными волосами. Как заплести:

Нанесите на волосы текстурующий гель, затем спрей для придания объема.

Взбейте волосы руками.

Возьмите 2 пряди по бокам и скрепите их силиконовой резинкой (можно прозрачной или в тон волосам).

Выверните хвостик наизнанку.

Возьмите еще 2 пряди и повторите шаги 2 и 3.

Закрепляйте поочередно по 2 пряди по бокам, пока не дойдете до конца вашего хвостика.

Закрепите кончик импровизированной косы тонкой резинкой и зафиксируйте прическу лаком. Схему пошагово можно увидеть на фото.

Прическа бохо шик

3d коса

Еще один вариант каждый день. Как заплести:

закрутите волосы на утюг или плойку;

разделят волосы на прямой пробор – для большего объема можно пройтись по корням. специальной пудрой;

соберите волосы в 2 низких хвоста по бокам;

один из хвостов поделить на 2 части;

сбрызните каждую часть из хвоста лаком и прихватите их резинками-невидимками в конце;

в основу одного хвоста проденьте другой и продолжайте плести косу по тому же принципу – один хвост в другой хвост;

то же нужно повторить со вторым хвостом: разделите его на 2 части и заплетите из них объемную косу;

в конце немного исправьте пряди из кос, чтобы придать им больше легкости – 3D-эффект в действии.

Варианты причесок для девочек

Прическа с жгутами

Это альтернатива сложному плетению. Жгуты всегда красиво смотрятся на волосах и подчеркивают упругость и блеск локонов. Жгутики – отличный способ освежить повседневный школьный образ, не прибегая к супер-сложному плетению.

Их можно легко сделать с помощью простой техники скручивания: отделите две пряди, прокрутите вокруг пальца каждую по отдельности и затем сверните между собой. Закручивать пряди нужно в противоположные друг от друга стороны.

Прическа "жгутики"

Прически с хвостом

Высокий хвост

Эта прическа не выходит из моды. Что нужно:

завить пряди на бигуде или щипце;

начесать локоны от затылочной части ко лбу;

собрать шевелюру со лба и висков в хвост на макушке;

завязать петлей;

зафиксировать лаком.

Прическа бохо шик

" Рожки "

Сделайте пробор, разделив волосы на 2 равные части.

Со каждой стороны соберите пряди в высокие хвосты.

Сверните их в жгутики и оберните вокруг резинок.

Зафиксируйте жгуты с помощью невидимок.

Косы с хвостиками

Разделите волосы на две равные части.

С правой стороны заплетите французскую косу, захватив прядь с противоположной части.

Не заплетайте косичку до конца: у затылка свяжите их в хвост.

Повторите те же шаги с другой стороны.

Косы с хвостиками

Другие варианты причесок для девочек:

Варианты причесок для девочек

Варианты причесок для девочек

Варианты причесок для девочек

Варианты причесок для девочек

Варианты причесок для девочек

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