Прически для девочек: стильные и простые варианты на каждый день

Новыми вариантами причесок можно освежить обычный образ.
Уход за детскими волосами доставляет немало хлопот. А мамы девочек часто сталкиваются с проблемой прически на каждый день. Однако это дело может стать даже приятным, если запастись "охапкой идей".
Варианты причесок для девушек на каждый день – читайте дальше.
Прически с плетением
Косая бохо шик
Такой вариант идеально подойдите для девушки-подростка с длинными волосами. Как заплести:
- Нанесите на волосы текстурующий гель, затем спрей для придания объема.
- Взбейте волосы руками.
- Возьмите 2 пряди по бокам и скрепите их силиконовой резинкой (можно прозрачной или в тон волосам).
- Выверните хвостик наизнанку.
- Возьмите еще 2 пряди и повторите шаги 2 и 3.
- Закрепляйте поочередно по 2 пряди по бокам, пока не дойдете до конца вашего хвостика.
- Закрепите кончик импровизированной косы тонкой резинкой и зафиксируйте прическу лаком. Схему пошагово можно увидеть на фото.
3d коса
Еще один вариант каждый день. Как заплести:
- закрутите волосы на утюг или плойку;
- разделят волосы на прямой пробор – для большего объема можно пройтись по корням. специальной пудрой;
- соберите волосы в 2 низких хвоста по бокам;
- один из хвостов поделить на 2 части;
- сбрызните каждую часть из хвоста лаком и прихватите их резинками-невидимками в конце;
- в основу одного хвоста проденьте другой и продолжайте плести косу по тому же принципу – один хвост в другой хвост;
- то же нужно повторить со вторым хвостом: разделите его на 2 части и заплетите из них объемную косу;
- в конце немного исправьте пряди из кос, чтобы придать им больше легкости – 3D-эффект в действии.
Прическа с жгутами
Это альтернатива сложному плетению. Жгуты всегда красиво смотрятся на волосах и подчеркивают упругость и блеск локонов. Жгутики – отличный способ освежить повседневный школьный образ, не прибегая к супер-сложному плетению.
Их можно легко сделать с помощью простой техники скручивания: отделите две пряди, прокрутите вокруг пальца каждую по отдельности и затем сверните между собой. Закручивать пряди нужно в противоположные друг от друга стороны.
Прически с хвостом
Высокий хвост
Эта прическа не выходит из моды. Что нужно:
- завить пряди на бигуде или щипце;
- начесать локоны от затылочной части ко лбу;
- собрать шевелюру со лба и висков в хвост на макушке;
- завязать петлей;
- зафиксировать лаком.
" Рожки "
- Сделайте пробор, разделив волосы на 2 равные части.
- Со каждой стороны соберите пряди в высокие хвосты.
- Сверните их в жгутики и оберните вокруг резинок.
- Зафиксируйте жгуты с помощью невидимок.
Косы с хвостиками
- Разделите волосы на две равные части.
- С правой стороны заплетите французскую косу, захватив прядь с противоположной части.
- Не заплетайте косичку до конца: у затылка свяжите их в хвост.
- Повторите те же шаги с другой стороны.
Другие варианты причесок для девочек:
Читайте также: Прически для девочек в школу: стильные и практичные варианты на каждый день.