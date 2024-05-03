Троє чоловіків з однієї сім'ї стали батьками понад 600 дітей

У Квебеку, Канада, троє чоловіків з однієї родини стали батьками понад 600 дітей.

Про це йдеться у документальному фільмі Noovo Info.

Тріо були донорами сперми для жінок з усієї провінції, які намагалися завагітніти. Жінки, очевидно, відгукнулися на оголошення у Facebook, що є частиною онлайн "паралельного всесвіту" безкоштовного донорства сперми, нерегульованого Міністерством охорони здоров'я Канади.

Noovo Info спочатку повідомило, що двоє чоловіків з однієї сім'ї віддавали свою сперму онлайн, але незабаром з'ясувалося, що в цій історії було набагато більше.

"Ми отримали багато відгуків від багатьох матерів, тож зрозуміли, що це набагато більша історія. Ми продовжили розслідування і знайшли ще одного донора сперми з тієї ж сім'ї, — розповіла ведуча Марі-Крістін. — Зараз є понад 600 дітей від цих трьох чоловіків, і це справді нескінченна історія".

Документальний фільм під назвою Pere 100 enfants створили журналісти Марі-Крістін Бержерон і Максім Ландрі. Вони поспілкувалися з матерями, які з жахом дізналися, що їхні діти мають десятки зведених братів і сестер.

Двоє з донорів сперми також мають рідкісне спадкове генетичне захворювання печінки, яке може передатися дітям.

Нагадаємо, жінка випадково дізналася, що має 77 братів і сестер. Вона хоче познайомитися з ними усіма особисто.

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