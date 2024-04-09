У Польщі українця підозрюють у вбивстві чотирьох безхатченків

Станом на сьогодні невідомі мотиви цих злочинів, але поліція припускає, що йдеться про зведення рахунків у середовищі бездомних поляків та українців.

Громадянин України підозрюється у вбивстві чотирьох безхатченків, тіла яких виявили у нежитловому будинку в центрі Варшави.

Наразі поліція затримала сімох осіб, але, за попередніми даними, саме українець міг скоювати вбивства, передає RMF24.FM.

Як зазначає видання, за даними поліції, українець убивав цих людей упродовж тривалого часу, а їхні тіла ховав у нежитловому будинку, де безхатченки мали свій притулок.

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Станом на сьогодні невідомі мотиви цих злочинів, але поліція припускає, що йдеться про зведення рахунків у середовищі бездомних поляків та українців.

Поліція наразі не змогла ідентифікувати жертв, щоправда зазначаючи, що йдеться про чоловіків.

Нагадаємо, у Польщі затримали українця – підозрюють у вбивстві дружини і двох дітей.

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