В Одесі чоловік прославляв "вагнерівців" та Росію: він поплатився

В Одесі до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який у соціальних мережах прославляв російських терористів, а у тому, що Росія вбиває українців звинувачував українську владу.

Про це йдеться у вироку Суворовського районного суду міста Одеси (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, від 11 квітня 2022 року до 18 серпня 2023 року в забороненій соціальній мережі прославляв Росію, терористів із окупаційної армії та ПВК "Вагнер". Він співчував окупантам, коли тих обстрілювали та радів, коли гинули українські військові.

На суді чоловік провину визнав повністю. Він заявив, що дійсно писав антиукраїнські дописи, оскільки йому не подобалась політика експрезидента Петра Порошенка та президента Володимира Зеленського.

Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.161, ч.2 ст.436-2, ч.3 ст.436-2 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі чоловік здавав росіянам координати ЗСУ.

Читайте також: