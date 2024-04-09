В Польше украинца подозревают в убийстве четырех бездомных

По состоянию на сегодняшний день неизвестны мотивы этих преступлений, но полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в среде бездомных поляков и украинцев.
Гражданин Украины подозревается в убийстве четырех бездомных, тела которых обнаружили в нежилом доме в центре Варшавы.
Полиция задержала семь человек, но, по предварительным данным, именно украинец мог совершать убийства, передает RMF24.FM.
Как отмечает издание, по данным полиции, украинец убивал этих людей в течение длительного времени, а их тела прятал в нежилом доме, где бездомные имели свое убежище.
По состоянию на сегодняшний день неизвестны мотивы этих преступлений, но полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в среде бездомных поляков и украинцев.
Полиция пока не смогла идентифицировать жертв, правда отмечая, что речь идет о мужчинах.
Напомним, в Польше задержали украинца – подозревают в убийстве жены и двоих детей.
Читайте также: