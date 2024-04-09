В Польше украинца подозревают в убийстве четырех бездомных

По состоянию на сегодняшний день неизвестны мотивы этих преступлений, но полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в среде бездомных поляков и украинцев.

Гражданин Украины подозревается в убийстве четырех бездомных, тела которых обнаружили в нежилом доме в центре Варшавы.

Полиция задержала семь человек, но, по предварительным данным, именно украинец мог совершать убийства, передает RMF24.FM.

Как отмечает издание, по данным полиции, украинец убивал этих людей в течение длительного времени, а их тела прятал в нежилом доме, где бездомные имели свое убежище.

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По состоянию на сегодняшний день неизвестны мотивы этих преступлений, но полиция предполагает, что речь идет о сведении счетов в среде бездомных поляков и украинцев.

Полиция пока не смогла идентифицировать жертв, правда отмечая, что речь идет о мужчинах.

Напомним, в Польше задержали украинца – подозревают в убийстве жены и двоих детей.

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