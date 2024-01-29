На Сумщині стався викидень у дівчини, яку два роки ґвалтував вітчим

На Сумщині суд визнав винним у систематичному ґвалтуванні падчерки 58-річного чоловіка та засудив його до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, обвинувачений жив разом зі своєю співмешканкою та її донькою більше 10 років. У липні 2021 року, коли дівчинці виповнилось 15 років, чоловік зґвалтував її. Упродовж наступних двох років, застосовуючи погрози та фізичну перевагу, чоловік систематично ґвалтував дівчину.

2023 року дівчинка завагітніла, проте не змогла виносити дитину. Після медичного втручання інформація про зґвалтування стала відома правоохоронцям.

У суді обвинувачений визнав свою провину.

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків побили та зґвалтували жінку на підприємстві.

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