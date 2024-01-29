Боррель – про війну в Україні: "Ми не бачимо світла в кінці тунелю"

Очільник євродипломатії заявив, що попри запроваджені проти Росії санкції, війна проти України триває, і її інтенсивність зростає.

Євросоюз запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину. Однак війна проти України триває, інтенсивність бойових дій зростає, і "ми не бачимо світла в кінці тунелю".

Про це очільник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель заявив під час виступу на транспортному інвестиційному форумі ЄС-Центральна Азія.

Боррель сказав, що війна Росії проти України стала яскравим нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН. Це найкращий спосіб забезпечити мир і безпеку у світі.

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"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни мають бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення до світу, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", – зазначив очільник євродипломатії.

Він сказав, що для захисту цих принципів ЄС запровадив суттєві санкції проти Росії, які значно послабили її військову машину.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так сказати, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", – зазначив Боррель.

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Він продовжив і сказав, що аби антиросійські санкції були ефективними, потрібна повна співпраця партнерів.

"Ми уважно стежимо за торгівлею між нами, між країнами Центральної Азії, з ними та Росією. Ми намагаємося проаналізувати, які саме механізми дозволяють обходити санкції. Ми маємо посилити нашу співпрацю з цього приводу", – наголосив очільник зовнішньополітичної служби ЄС.

До слова, раніше представник Міноборони США Пет Райдер заявив про реальну загрозу поразки України у війні з Росією, якщо ЗСУ не отримають більше зброї.

Зауважимо, що у США переговірники від республіканців та демократів погодили законопроєкт про посилення контролю за міграцією, який відкриває шлях голосуванню за продовження допомоги Україні. Однак спікер палати представників Майк Джонсон назвав міграційний законопроєкт мертвим.

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