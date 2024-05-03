На Тернопільщині горе-батько зґвалтував власну неповнолітню дочку

На Тернопільщині чоловіка засудили до 10 років ув'язнення за зґвалтування власної неповнолітньої дочки.

У Тернопільській області суд визнав місцевого жителя винним у зґвалтуванні своєї неповнолітньої дочки та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Згідно з матеріалами справи, у липні минулого року нетверезий чоловік, перебуваючи вдома, використав свою перевагу у фізичній силі та зґвалтував свою неповнолітню дочку. Наступного дня дівчинка розповіла про злочин старшій сестрі, яка звернулася із заявою до правоохоронців.

Завдяки злагодженій роботі групи прокурорів однієї з окружних та Тернопільської обласної прокуратур, вину чоловіка було доведено в суді. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи).

Після затримання підозрюваного взяли під варту, де він перебуватиме до вступу вироку суду в законну силу. Досудове розслідування у справі здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Нагадаємо, на Харківщині очільник громадської організації, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, систематично ґвалтував 11-річного хлопчика. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

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