На Харківщині чоловік роками ґвалтував 11-річного хлопчика

На Харківщині очільник громадської організації, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, систематично ґвалтував 11-річного хлопчика.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

"Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати хлопця та вчиняти розпусні дії щодо нього. Навесні 2022 року через збройну агресію РФ на території Харківщини потерпілий разом з родиною переїхав до Львівської області, проте і це не зупинило засудженого. Він приїхав до населеного пункту, знайшов хлопця та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях. Під час вчинення неправомірних дій стосовно дитини чоловік здійснював відеозйомку, яку зберігав на особистому ноутбуці", - йдеться у повідомленні відомства.

Під час судового засідання він свою провину не визнав. Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Відомості про обвинуваченого будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

Читайте також: