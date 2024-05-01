На Харьковщине мужчина годами насиловал 11-летнего мальчика

В Харьковской области глава общественной организации, специализирующейся на спортивном воспитании детей, систематически насиловал 11-летнего мальчика.

Об этомсообщили в областной прокуратуре.

"Сначала мужчина вошел в доверие к малолетнему, построив дружеские отношения. После этого он начал постоянно насиловать парня и совершать развратные действия по отношению к нему. Весной 2022 года из-за вооруженной агрессии РФ на территории Харьковщины потерпевший вместе с семьей переехал во Львовскую область, однако и это не это остановило осужденного. Он приехал в населенный пункт, нашел парня и продолжил насиловать ребенка в безлюдных местах", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе судебного заседания он свою вину не признал. Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Сведения об обвиняемом будут внесены в Реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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