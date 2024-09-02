Інформаторка ГРУ готувала ракетний удар по Миколаєву в обхід ППО (фото)

Місцева жителька допомагала ворогу дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Контррозвідка СБУ затримала у Миколаєві інформаторку воєнної розвідки Росії, яка збирала координати об’єктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Під прицілом ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили в СБУ.

Контррозвідка затримала ворожу інформаторку, яка збирала координати для ударів по заводах та виробничих цехах українського ОПК в Миколаєві. Щоб атакувати ці об’єкти в обхід ППО, ворог намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Також читайте Сотні врятованих життів: експерт про затримання СБУ агентів російського ГРУ в Києві

Так, для виконання завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку – колишню бухгалтерку миколаївського підприємства.

Для виявлення потенційних цілей для ударів зловмисниця об’їжджала місто громадським транспортом різними маршрутами та проводила дорозвідку пішки. Коли жінка встановлювала локацію потрібного ворогу об’єкта, то фіксувала його на камеру телефону. Водночас ворожа агентка робила вигляд, наче з кимось розмовляє.

Усі отримані дані зловмисниця узагальнювала у звіт для свого російського куратора – кадрового працівника Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам СБУ.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність жінки і завчасно затримали її. У фігурантки було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зв’язку з окупантами.

Слідчі повідомили затриманій про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів до України, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Листування інформаторки ГРУ Росії з ворогом / Фото: телеграм-канал СБУ

Листування інформаторки ГРУ Росії з ворогом / Фото: телеграм-канал СБУ

До слова, раніше правоохоронці викрили агента РФ, який "зливав" локації Сил оборони України та фіксував наслідки подвійного ракетного удару по Одесі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.