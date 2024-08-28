ДБР оголосило у міжнародний розшук ексгенерала СБУ Наумова

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ.Андрія Наумова.

Про де повідомило Державне бюро розслідувань.

26 серпня 2024 року Інтерпол опублікував червоне оповіщення, що стосується колишнього начальника управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Державне бюро розслідувань підозрює його у шахрайському заволодінні понад 3,2 мільйона гривень під час його роботи на посаді керівника державного підприємства з 2019 по 2021 рік.

Нагадаємо, Наумов залишив Україну 23 лютого 2022 року. У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив його зрадником за порушення військової присяги та позбавив звання генерала. Наумова затримали 7 червня 2022 року, коли він намагався виїхати з Сербії до Північної Македонії. У його транспортному засобі знайшли €592 000, $120 000 і два дорогоцінні камені.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ніш відхилив запит України про екстрадицію Наумова, передавши справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ з літа 2019 року до липня 2021 року, а у 2020 році президент Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зрадник з СБУ. Хто такий Андрій Наумов?

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