Суд у Сербії перегляне справу ексгенерала СБУ Наумова

У середу, 14 лютого, Апеляційний суд у сербському місті Ніш скасував вирок суду першої інстанції щодо колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, яким його було засуджено до року ув'язнення за відмивання коштів. Справу повернули на новий розгляд.

Про це повідомила балканська служба “Радіо Свобода” з посиланням на пресслужбу суду.

У виданні нагадали, що колишнього високопосадовця Служби безпеки України Наумова затримали на початку червня 2022 року на території Сербії разом із громадянином Німеччини Александаром Акстом, у якого знайшли сотні тисяч євро.

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Потім поліція оголосила, що під час огляду автомобіля було виявлено гроші та діаманти, які можуть мати кримінальне походження.

На суді Наумов заперечував звинувачення слідства і стверджував, що це його особисті гроші.

29 вересня 2023 року суд у Ніші засудив Наумова до одного року позбавлення волі, а в грудні того ж року його звільнили з-під варти. Наразі він в очікуванні остаточного вироку.

Колишній генерал СБУ не може залишити Сербію, оскільки у нього відібрали паспорти, а Сербія відмовила в його екстрадиції в Україну. Сам Наумов виступав проти екстрадиції в Україну, стверджуючи, що в такому випадку його безпека буде під загрозою.

Що відомо про ексгенерала Наумова

Генерал Андрій Наумов почав працювати в Службі безпеки України (СБУ) у 2019 році. Звільнений зі служби наприкінці липня 2021 року.

Деякий час він обіймав посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки, де отримав нові, більші повноваження та вплив.

До роботи в СБУ Наумов працював у Державному агентстві з управління зоною відчуження ЧАЕС. Відповідав за управління господарським комплексом зони відчуження, а також за спілкування з громадськістю щодо радіаційного стану.

Раніше 12 років працював в органах прокуратури на посаді старшого помічника заступника головного прокурора, а потім старшого прокурора.

Андрій Наумов був у центрі журналістських розслідувань, пов'язаних з корупцією, контрабандою грошей та інших цінностей за кордон.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зрадник з СБУ. Хто такий Андрій Наумов?

Нагадаємо, Наумова також почали пов’язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського СБУ Олега Кулініча.

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