Столтенберг відповів, чи є реальна загроза війни із РФ

У НАТО не бачать військової загрози з боку Росії для країн-членів Альянсу.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі у середу, 14 лютого, перед зустріччю міністрів оборони Альянсу.

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Втім, він не виключає, що Росія може вести гібридні та кібернетичні атаки на країни НАТО.

"Ми не бачимо жодної реальної загрози військового нападу на будь-якого союзника по НАТО, але, звичайно, існує постійний ризик різних гібридних атак, кібернетичних та інших видів гібридних дій проти союзників по НАТО", – заявив Столтенберг.

Водночас генсек НАТО зазначив, що союзники активно відстежують ситуацію вздовж кордону з РФ, аби вчасно реагувати на будь-які виклики.

Нагадаємо, напередодні естонська розвідка озвучила дані, коли і на які країни НАТО Путін готується напасти.

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