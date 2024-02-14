Столтенберг ответил, есть ли реальная угроза войны с РФ

Несмотря на отсутствие угроз, страны-члены НАТО активно отслеживают ситуацию вдоль границы с РФ.

В НАТО не видят военной угрозы России для стран-членов Альянса.

Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе в среду, 14 февраля, перед встречей министров обороны Альянса.

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Однако он не исключает, что Россия может вести гибридные и кибернетические атаки на страны НАТО.

"Мы не видим никакой реальной угрозы военного нападения на любого союзника по НАТО, но, конечно, существует постоянный риск различных гибридных атак, кибернетических и других видов гибридных действий против союзников по НАТО", – заявил Столтенберг.

В то же время, генсек НАТО отметил, что союзники активно отслеживают ситуацию вдоль границы с РФ, чтобы вовремя реагировать на любые вызовы.

Напомним, накануне эстонская разведка озвучила данные, когда и на какие страны НАТО Путин готовится напасть.

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