Столтенберг ответил, есть ли реальная угроза войны с РФ

Несмотря на отсутствие угроз, страны-члены НАТО активно отслеживают ситуацию вдоль границы с РФ.
В НАТО не видят военной угрозы России для стран-членов Альянса.
Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе в среду, 14 февраля, перед встречей министров обороны Альянса.
Однако он не исключает, что Россия может вести гибридные и кибернетические атаки на страны НАТО.
"Мы не видим никакой реальной угрозы военного нападения на любого союзника по НАТО, но, конечно, существует постоянный риск различных гибридных атак, кибернетических и других видов гибридных действий против союзников по НАТО", – заявил Столтенберг.
В то же время, генсек НАТО отметил, что союзники активно отслеживают ситуацию вдоль границы с РФ, чтобы вовремя реагировать на любые вызовы.
Напомним, накануне эстонская разведка озвучила данные, когда и на какие страны НАТО Путин готовится напасть.
Читайте ведущие новости дня:
- "Мы должны быть начеку": Жданов предупредил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар
- Спикер Палаты представителей заявил, что не поставит на голосование помощь Украине
- Россияне намеренно преувеличивают потери ВСУ при ударе вблизи Селидового – ISW