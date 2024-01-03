Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії – BBC

Колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Цю інформацію ВВС підтвердили у Високому суді міста Ніш.

Як пише видання, колишній посадовець СБУ вийшов із сербської в'язниці на початку грудня 2023 року, однак через розгляд апеляції на вирок в нього вилучили документи та заборонили залишати Сербію.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", - повідомили в суді Сербській службі ВВС.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд із Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

"Варто зазначити, що застосування такого заходу (заборона на виїзд з Сербії – ред.) зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання", – сказав BBC адвокат Наумова Олександр Овчинников.

Окрім того, за словами Овчинникова, в рамках розгляду справи про екстрадицію суд встановив наявність реальної загрози життю Андрія Наумова, а сам він заявляв про небезпеки, пов'язані з перебуванням у Сербії.

Рішення у справі Андрія Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.

Що відомо про справу Андрія Наумова

Андрія Наумова затримали 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.

У липні 2022 року суд у Сербії відхилив запит про екстрадицію Наумова до України.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення Росії у ніч проти 24 лютого.

Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді.

Президент Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".

Наумов від літа 2019 по літо 2021 року очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова.

Ім'я Наумова також почали пов’язували зі справою про державну зраду колишнього керівника Кримського СБУ Олега Кулініча.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зрадник з СБУ. Хто такий Андрій Наумов?

Нагадаємо, у Києві затримали колишнього чиновника, який був агентом ФСБ, пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області Росії та проводив інформаційні диверсії.

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