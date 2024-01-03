Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии – BBC

Андрей Наумов отбывал наказание за отмывание денег.
Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.
Эту информацию BBC подтвердили в Высоком суде города Ниш.
Как пишет издание, бывший чиновник СБУ вышел из сербской тюрьмы в начале декабря 2023 года, однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать Сербию.
"Ему пока не позволено покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции", — сообщили в суде Сербской службе ВВС.
Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя угрозу жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.
"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии – ред.) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", – сказал BBC адвокат Наумова Александр Овчинников.
Кроме того, по словам Овчинникова, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни Андрея Наумова, а сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.
Решение по делу Андрея Наумова об отмывании средств сербский суд объявил в сентябре 2023 года. К тому времени он уже практически отбыл годовой срок заключения. Впоследствии и защита и обвинение подали апелляционные жалобы на это решение. Их рассмотрение продолжается.
Что известно о деле Андрея Наумова
Андрей Наумов был задержан 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.
В июле 2022 года суд в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова в Украину.
Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения России в ночь на 24 февраля.
Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене.
Президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".
Наумов с лета 2019 по лето 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова.
Имя Наумова также начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского СБУ Олега Кулинича.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Предатель из СБУ. Кто такой Андрей Наумов?
Напомним, в Киеве задержан бывший чиновник, который был агентом ФСБ, предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области России и проводил информационные диверсии.
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