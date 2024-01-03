Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии – BBC

Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов, которого в Сербии приговорили к году заключения за отмывание средств, вышел на свободу.

Эту информацию BBC подтвердили в Высоком суде города Ниш.

Как пишет издание, бывший чиновник СБУ вышел из сербской тюрьмы в начале декабря 2023 года, однако из-за рассмотрения апелляции на приговор у него изъяли документы и запретили покидать Сербию.

"Ему пока не позволено покидать страну и местонахождение, пока не завершится процесс апелляции", — сообщили в суде Сербской службе ВВС.

Адвокаты Наумова подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии, аргументируя угрозу жизни клиента, однако суд ее не удовлетворил.

"Стоит отметить, что применение такой меры (запрет на выезд из Сербии – ред.) излишне, особенно учитывая, что он уже отбыл полный срок наказания", – сказал BBC адвокат Наумова Александр Овчинников.

Кроме того, по словам Овчинникова, в рамках рассмотрения дела об экстрадиции суд установил наличие реальной угрозы жизни Андрея Наумова, а сам он заявлял об опасностях, связанных с пребыванием в Сербии.

Решение по делу Андрея Наумова об отмывании средств сербский суд объявил в сентябре 2023 года. К тому времени он уже практически отбыл годовой срок заключения. Впоследствии и защита и обвинение подали апелляционные жалобы на это решение. Их рассмотрение продолжается.

Что известно о деле Андрея Наумова

Андрей Наумов был задержан 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве, в котором было 592 тысячи евро, 120 тысяч долларов и два бриллианта.

В июле 2022 года суд в Сербии отклонил запрос об экстрадиции Наумова в Украину.

Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения России в ночь на 24 февраля.

Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене.

Президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания генерала за "антигероизм".

Наумов с лета 2019 по лето 2021 года возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ под руководством Ивана Баканова.

Имя Наумова также начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского СБУ Олега Кулинича.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Предатель из СБУ. Кто такой Андрей Наумов?

Напомним, в Киеве задержан бывший чиновник, который был агентом ФСБ, предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области России и проводил информационные диверсии.

Читайте также ведущие новости дня: