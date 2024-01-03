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РФ пытается скрыть случаи массового дезертирства в армии – ЦНС

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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РФ пытается скрыть случаи массового дезертирства в армии – ЦНС

Армия РФ / Фото: Associated Press

Личный состав армии РФ деморализован, однако руководство упорно это скрывает.

Так, в Брянской, Курской и Белгородской областях России рекордное количество русских солдат попали под суд. Речь идет о побеге из службы и невыполнении приказов командования.

Об этом пишет ЦНС.

Как отмечается, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного ухода из воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года.

"Большое количество приговоров касалось дезертирства, а также невыполнение приказов высшего командования. Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти в РФ, поскольку такие случаи массовые и касаются РОВ на то востока и юга Украины", — отмечают в Центре.

Ранее в так называемом российском отряде "Шторм-Z" боевики грабят свои подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".

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Дата публикации
Просмотры
1871
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