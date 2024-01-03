РФ пытается скрыть случаи массового дезертирства в армии – ЦНС

Личный состав армии РФ деморализован, однако руководство упорно это скрывает.
Так, в Брянской, Курской и Белгородской областях России рекордное количество русских солдат попали под суд. Речь идет о побеге из службы и невыполнении приказов командования.
Об этом пишет ЦНС.
Как отмечается, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного ухода из воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года.
"Большое количество приговоров касалось дезертирства, а также невыполнение приказов высшего командования. Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти в РФ, поскольку такие случаи массовые и касаются РОВ на то востока и юга Украины", — отмечают в Центре.
Ранее в так называемом российском отряде "Шторм-Z" боевики грабят свои подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".
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