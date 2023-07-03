Экс-глава СБУ Крыма Кулинич предстанет перед судом за госизмену: что ему "светит"

Олега Кулинича задержали 16 июля 2022 года во время спецоперации ГБР и СБУ.

Бывший глава главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич, работавший на ФСБ РФ, предстанет перед судом. Кулинич накануне широкомасштабного вторжения России в Украину блокировал передачу сведений аэроразведки о том, что российская техника и оккупанты были готовы к наступлению.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и ГБР.

Служба безопасности и Государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт по поводу государственной измены и других преступлений бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, который, по версии следствия, действовал в пользу страны-агрессора.

Олег Кулинич был задержан в результате спецоперации СБУ и ГБР в июле 2022 года. С тех пор фигурант находится под стражей. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

На основании собранных доказательств он обвиняется по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать государственного предателя высокого уровня, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем работающим на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за совершенное, где бы вы ни прятались. Каждого "крота" вытащим на свет", — отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк.

По данным следствия, Кулинич сотрудничал с ФСБ и получил оперативный псевдоним "Котигорошко".

Подрывную деятельность Кулинича курировал так называемый "политический офис" в Москве, организованный по заданию российской спецслужбы экс-замсекретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев.

По данным следствия, еще до начала полномасштабного вторжения РФ Олег Кулинич шпионил в пользу России, занимался расстановкой "своих людей" в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

Сотрудники ГБР в апреле 2023 года завершили расследование относительно государственной измены Олега Кулинича.

Что известно об измене Олега Кулинича

Олега Кулинича задержали 16 июля 2022 во время спецоперации ГБР и СБУ. Ему было объявлено о подозрении в госизмене и создании преступной организации, а также избрана мера пресечения — содержание под стражей. В настоящее время он находится под арестом.

Олег Кулинич заранее знал о планах России совершить нападение с временно оккупированной территории АР Крым на материковую часть Украины, но умышленно скрыл это и запретил отправлять любую документацию на этот счет в ЦУ СБУ.

В первые часы вторжения он блокировал попытки сообщить руководство СБУ о реальной обстановке в регионе, дал указание личному составу покинуть место службы, позже выдал штатное оружие людям, не имеющим отношения к СБУ.

А 24 февраля 2022 года чиновник покинул постоянное место постоянной дислокации и выехал в Киев. На одной из квартир, где он жил, следователи обнаружили тайник с оружием и его документы времен прохождения службы в КГБ СССР.

В ГБР сообщили следующие факты из биографии Кулинича: после прохождения срочной военной службы в период с 1989 по 1994 год учился в Высшей школе КГБ СССР. После развала СССР эта школа стала академией ФСБ. В мае 1994 года Олег Кулинич принял военную присягу на верность украинскому народу.

В дальнейшем Кулинич проходил службу в органах СБУ на оперативных и руководящих должностях до 2009 года, после чего работал в разных частных и государственных структурах.

"В это время он поддерживал тесные связи с чиновниками правительства Януковича даже после их побега в Россию после 2014 года. Также имел тесные связи с высокопоставленными священниками Московского патриархата, которые существенно повлияли на его мировоззрение и общественно-политические взгляды", – рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, боевик "ДНР" попытался устроиться на службу в "Азов" и получил 8 лет заключения.

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