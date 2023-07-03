Ексочільник СБУ Криму Кулініч постане перед судом за держзраду: що йому "світить"

Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР та СБУ.

Колишній очільник головного управління Cлужби безпеки України в Криму Олег Кулініч, який працював на ФСБ РФ, постане перед судом. Кулініч напередодні широкомасштабного вторгнення Росії до України блокував передавання відомостей аеророзвідки про те, що російська техніка та окупанти були напоготові для наступу.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ДБР.

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Олега Кулініча було затримано у результаті спецоперації СБУ та ДБР у липні 2022 року. Відтоді фігурант перебуває під вартою. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

На підставі зібраних доказів він обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Ми зробили максимум, аби не просто затримати державного зрадника високого рівня, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного "крота" витягнемо на світло", – зазначав раніше голова СБУ Василь Малюк.

За даними слідства, Кулініч співпрацював із ФСБ і отримав оперативний псевдонім "Котигорошко".

Підривну діяльність Кулініча курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням російської спецслужби ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Кулініч шпигував на користь Росії, займався розстановкою "своїх людей" у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Працівники ДБР у квітні 2023 року завершили розслідування щодо державної зради Олега Кулініча.

Що відомо про зраду Олега Кулініча

Олега Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР та СБУ. Йому було оголошено про підозру у держзраді та створенні злочинної організації, а також обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Наразі він перебуває під арештом.

Олег Кулініч заздалегідь знав про плани Росії здійснити напад з тимчасово окупованої території АР Крим на материкову частину України, але умисно приховав це і заборонив відправляти будь-яку документацію з цього приводу до ЦУ СБУ.

У перші години вторгнення він блокував спроби повідомити керівництво СБУ про реальну обстановку у регіоні, надав вказівку особовому складу покинути місце служби, пізніше видав штатну зброю людям, які не мали відношення до СБУ.

А 24 лютого 2022 року посадовець залишив постійне місце постійної дислокації та виїхав до Києва. На одній із квартир, де він мешкав, слідчі виявили схрон зі зброєю та його документи часів проходження служби в КДБ СРСР.

В ДБР повідомили такі факти з біографії Кулініча: після проходження строкової військової служби у період від 1989 до 1994 року навчався у Вищій школі КДБ СРСР. Після розвалу СРСР ця школа стала академією ФСБ. В травні 1994 року Олег Кулініч склав військову присягу на вірність українському народові.

В подальшому Кулініч проходив службу в органах СБУ на оперативних та керівних посадах до 2009 року, після чого працював у різних приватних і державних структурах.

"В цей час він підтримував тісні зв’язки з високопосадовцями уряду Януковича навіть після їхньої втечі до Росії після 2014 року. Також мав тісні зв’язки з високопоставленими священниками Московського патріархату, які досить суттєво вплинули на його світогляд та суспільно-політичні погляди", - розповіли у правоохоронних органах.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" спробував влаштуватися на службу до "Азова" і отримав 8 років ув’язнення.

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