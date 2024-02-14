Суд в Сербии пересмотрит дело экс-генерала СБУ Наумова

В среду, 14 февраля, Апелляционный суд в сербском городе Ниш отменил приговор суда первой инстанции в отношении бывшего генерала СБУ Андрея Наумова, которым он был приговорен к году заключения за отмывание средств. Дело было возвращено на новое рассмотрение.

Об этом сообщила балканская служба "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу суда.

В издании напомнили, что бывшего высокопоставленного чиновника Службы безопасности Украины Наумова задержали в начале июня 2022 года на территории Сербии вместе с гражданином Германии Александаром Акстом, у которого нашли сотни тысяч евро.

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Затем полиция объявила, что при осмотре автомобиля были обнаружены деньги и бриллианты, которые могут иметь криминальное происхождение.

На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

29 сентября 2023 года суд в Нише приговорил Наумова к одному году лишения свободы, а в декабре того же года его освободили из-под стражи. Пока он в ожидании окончательного приговора.

Бывший генерал СБУ не может покинуть Сербию, потому что у него отобрали паспорта, а Сербия отказала в его экстрадиции в Украину. Сам Наумов выступал против экстрадиции в Украину, утверждая, что в этом случае его безопасность будет под угрозой.

Что известно об эксгенерале Наумове

Генерал Андрей Наумов начал работу в Службе безопасности Украины (СБУ) в 2019 году. Уволен со службы в конце июля 2021 года.

Некоторое время занимал должность начальника Главного управления внутренней безопасности, где получил новые, большие полномочия и влияние.

До работы в СБУ Наумов работал в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения ЧАЭС. Отвечал за управление хозяйственным комплексом зоны отчуждения, а также общение с общественностью относительно радиационного состояния.

Ранее 12 лет работал в органах прокуратуры в должности старшего помощника заместителя главного прокурора, а затем старшего прокурора.

Андрей Наумов находился в центре журналистских расследований, связанных с коррупцией, контрабандой денег и других ценностей за границу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Предатель из СБУ. Кто такой Андрей Наумов?

Напомним, Наумова также начали связывать с делом о государственной измене бывшего руководителя Крымского СБУ Олега Кулинича.

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