В Киеве попрощались с боевым медиком Дианой Вагнер – фото

Диана Вагнер была гражданкой Германии, которая встала на защиту Украины.

В Михайловском соборе Киева 14 февраля прошла церемония прощания с боевой медикиней из Германии Дианой Вагнер.

Диана – главная медикиня Третьей штурмовой сотни 49-й ОШБ "Карпатская Сич" на позывной "Snake". Военная погибла 30 января на Сватовском направлении Луганской области, спасая раненых колумбийских воинов украинской армии.

"Она бросалась на спасение раненых бойцов в самых горячих участках фронта. Абсолютная преданность делу, немецкая организованность, сфокусированность в действиях и скорость принятия решений на фоне медицинской образованности спасли многие жизни украинских солдат. Отдельно надо отметить ее любовь к Украине. Больше всего стремилась к победе над врагом, а затем планировала жить в цветущей освобожденной стране", – рассказали ее побратымы.

Прощание с боевой медикиней Дианой Вагнер

Прощание с боевой медикиней Дианой Вагнер

Прощание с боевой медикиней Дианой Вагнер

Диана родилась 21 июня 1987 года в Германии. Она любила украинскую культуру и традиции, изучала язык, ожидала получения украинского гражданства. На фронте провела более двух лет.

Напомним, Россия намеренно уничтожает город в Запорожье – как выживают местные (фото, видео).

Читайте также ведущие новости дня: