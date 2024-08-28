ГБР объявило в международный розыск экс-генерала СБУ Наумова

Интерпол объявил в международный розыск бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

О чём сообщило Государственное бюро расследований.

26 августа 2024 года Интерпол опубликовал красное уведомление, касающееся бывшего начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Государственное бюро расследований подозревает его в мошенническом завладении более 3,2 миллиона гривен во время его работы в должности руководителя государственного предприятия с 2019 по 2021 год.

Напомним, Наумов покинул Украину 23 февраля 2022 года. В апреле 2022 года президент Владимир Зеленский объявил его изменником за нарушение военной присяги и лишил звания генерала. Наумов был задержан 7 июня 2022 года, когда он пытался выехать из Сербии в Северную Македонию. В его транспортном средстве нашли €592 000, $120 000 и два драгоценных камня.

В июле 2023 года Высший суд города Ниш отклонил запрос Украины об экстрадиции Наумова, передав дело на дальнейшее рассмотрение в Апелляционный суд как высшую судебную инстанцию.

Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года, а в 2020 году президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Предатель из СБУ. Кто такой Андрей Наумов?

Читайте также: