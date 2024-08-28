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Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо

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Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо

Павло Дуров / Фото: vk.com/durov

Його затримали чотири дні тому.

Засновника Telegram Павла Дурова відпустили з-під варти в Парижі. Це сталося з метою проведення допиту. 

Про це пише BFM TV.

Важливо розуміти, що йдеться про припинення утримання Дурова під вартою у поліції. Тепер його допитають у суді, а після – можуть висунути обвинувачення.

Нагадаємо, французька поліція заарештувала Павла Дурова 24 серпня в паризькому аеропорту Ле Бурже. Це сталося після того, як прикордонники попередили судові органи, що він прибуває на своєму приватному літаку з Азербайджану.

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