Арешт Дурова загрожує майбутньому Telegram — "основному месенджеру війни в Україні" — NYT

Затримання засновника Telegram Павла Дурова підкреслило надто масштабний статус програми для обміну повідомленнями в найкровопролитнішій війні в Європі після Другої світової війни.

Про це пише The New York Times.

Видання також зазначає, що арешт Дурова поставив під питання майбутнє платформи, що "стала визначати сприйняття війни Росії в Україні суспільством", адже повномасштабне вторгнення Росії в Україну допомогло перетворити Telegram із "нішевого комунікаційного інструменту для освічених верств РФ на глобальне явище".

"Застосунок дозволив мільйонам людей стежити за розвитком подій на полі бою практично в режимі реального часу, перетворив солдатів на оповідачів конфлікту, що розгортається навколо них, і дав як пропагандистам, так і дисидентам трибуну в боротьбі за серця та уми тих, хто стежить за війною", — йдеться у матеріалі.

Історія з Telegram в РФ

The New York Times нагадує, що Telegram був заснований Дуровим разом із його братом у 2013 році.

Зараз Павло Дуров — "громадянин Франції, який народився в Росії", — був заарештований через розслідування злочинної діяльності в застосунку та відсутності співпраці з правоохоронними органами Франції.

Видання посидається на дані опитування "Левада-Центру", що свідчать: сьогодні кожен другий російський громадянин використовує Telegram або для отримання інформації, або для спілкування з іншими, порівняно з приблизно 38% на початку війни.

"Багато росіян звернулися до програми обміну повідомленнями, щоб отримати новини про війну після того, як Кремль заборонив більшість інших великих західних соціальних медіа-платформ у країні, включаючи Facebook та Instagram. Уряд також закрив кілька незалежних газет, веб-сайтів, радіо- та телевізійних станцій, а також ув’язнив сотні людей за сумніви в офіційному наративі війни", — пише видання.

Згідно з опитуванням, проведеним "Левадою" у квітні 2024 року, приблизно кожен четвертий росіянин щодня читає публічні дошки оголошень Telegram, які називаються каналами, які надають більш неприкрашений погляд на війну. П'ять років тому цей показник становив лише один відсоток.

Інших приваблює надійне шифрування та налаштування конфіденційності програми, що робить Telegram привабливим засобом передачі конфіденційної інформації в час ескалації цензури та репресій у Росії.

Поєднання великої аудиторії Telegram і передбачуваної безпеки платформи зробили його улюбленим інструментом спілкування в Росії як для прихильників вторгнення, так і для противників.

"Але, мабуть, найпоказовішим є те, що солдати на передовій застосовують Telegram. Відсутність обмежень щодо насильницького контенту означає, що застосунок став порталом із найжахливішими відео бойових дій, які розкривають реальність війни 21-го століття, де дрони та бодікамери створили величезну кількість кадрів у реальному часі", — йдеться у матеріалі.

Затримання Дурова загрожує статусу Telegram як основного каналу, що веде хроніку війни

В The New York Times, із посиланням на слова деяких аналітиків, стверджують, що затримання Дурова може ускладнити збір коштів компанії, викликаючи сумніви щодо її майбутньої фінансової життєздатності.

Інші ж фахівці висловили занепокоєння щодо стійкості захисту конфіденційності Telegram після того, як французькі ЗМІ повідомили, що правоохоронні органи країни прагнуть отримати доступ до бази даних приватних чатів у програмі.

ТСН.ua вже повідомляв, що затримання Павла Дурова викликало стурбованість у Генштабі РФ та у російських спецслужбах через використання месенджера для координації роботи російських військових та таємних агентів за кордоном.

Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров був затриманий французькими правоохоронними органами в аеропорту Ле Бурже ввечері суботи, 24 серпня.

Тим часом у РНБО пояснили ситуацію з Telegram. Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що блокування месенджера в Україні може завдати більше шкоди ніж користі.

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