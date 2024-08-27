Чи справді прогулянка після їди корисна для здоров’я

У сучасному світі стало модним робити коротку прогулянку після кожного приймання їжі, але чи є в цьому якась користь, спробуємо розібратися.

Видання HealthLine розповіло про вплив короткої прогулянки після їди на наш організм, про її користь та можливі побічні дії. Наприклад, вона сприяє поліпшенню травлення, втраті ваги та має позитивний вплив на наше здоров’я.

Потенційні переваги

Покращення травлення

Фізичні рухи допомагають активізувати роботу шлунка та кишківника, сприяють швидшому просуванню їжі через травну систему. Ходьба, що еквівалентна 10 годинам на тиждень, може допомогти запобігти раку травної системи, до якої відносяться:

Рот;

Горло;

Стравохід;

Шлунок;

Тонка та товста кишка;

Підшлункова залоза;

Жовчний міхур;

Печінка.

Покращення рівня цукру в крові

Ще однією важливою перевагою прогулянок після їди є поліпшення рівня цукру в крові. Це особливо корисно для людей із цукровим діабетом І та ІІ типів. Регулярна прогулянка після їди може допомогти уникнути різких стрибків рівня цукру в крові, забезпечуючи кращий контроль над його показниками. Прогулянка протягом 10 хвилин після кожного приймання їжі більш ефективна для контролю рівня цукру в крові, ніж ходьба протягом 30 хвилин за один раз.

Зменшення ризику виникнення серцевих захворювань

Регулярна фізична активність може знизити артеріальний тиск і рівень холестерину, а також зменшити ризик розвитку інсульту чи інфаркту. Рекомендується 30 хвилин фізичних вправ середньої інтенсивності принаймні 5 днів на тиждень. Виконуючи три 10-хвилинні прогулянки на день після їди ви можете легко виконати цю рекомендацію.

Зниження ваги

Для схуднення необхідно досягти дефіциту калорій, тобто спалювати більше, ніж споживати. Прогулянка після може допомогти наблизитися до цього дефіциту калорій.

Регулювання артеріального тиску

Прогулянка після їди може знизити систолічний артеріальний тиск, навіть якщо у вас стійка гіпертензія.

Потенційні побічні дії

Хоча вона має дуже мало негативних побічних ефектів, слід зазначити дещо.

Розлад шлунка

Деякі люди можуть відчувати дискомфорт у шлунку під час прогулянки після їди. Симптоми включають:

Діарею;

Нудота;

Гази;

Здуття живота.

Це може бути спричинене тим, що нещодавно спожита їжа ще не повністю перетравилася та її рух по шлунку створює незручності для травлення. Якщо ви відчуваєте будь-який з цих симптомів, спробуйте зачекати 10–15 хвилин після їди, перш ніж ходити та не поспішайте.

Тривалість прогулянки

Якщо прогулянка триває близько 10 хвилин, ви матимете переваги, мінімізуючи ризик негативних ефектів, таких як розлад шлунка. Також коротку прогулянку легше вписати в щоденний графік. Виконуючи три 10-хвилинні прогулянки протягом дня, ви можете легко досягти 30 хвилин щоденної фізичної активності.

Інтенсивність прогулянки

Прогулянка має бути помірною, не забувайте, що відбувається процес травлення й у вас підвищений ризик отримати розлад шлунка, якщо ви занадто інтенсивно рухаєтеся. Таким чином, підтримуйте інтенсивність руху орієнтуючись на підвищення частоти серцевих скорочень без задишки. Швидка ходьба зі швидкістю не більше 5 км на годину забезпечить вам корисний ефект, зменшивши ймовірність розладу шлунка.

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