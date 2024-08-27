Після удару по Краматорську журналіст Reuters опинився у критичному стані

Журналіст був частиною команди Reuters, яка зупинилася в готелі "Сапфір" у Краматорську, коли в нього влучила ракета.

Журналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей перебуває у критичному стані після ракетного удару 24 серпня по готелю у Краматорську.

Про це повідомило Reuters.

Любиш-Кірдей був частиною команди Reuters із шести людей, які висвітлювали війну в Україні, і зупинилися в готелі "Сапфір" у Краматорську, коли в нього влучила ракета. Під час удару загинув радник агентства з питань безпеки Раян Еванс.

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Ще один журналіст Reuters, Даніель Пелещук, отримав поранення. Інші троє членів знімальної групи були знайдені і перебувають у безпеці.

"Відеожурналіст Reuters Іван Любиш-Кірдей залишається у критичному стані. Іншому нашому колезі, українському кореспонденту Даніелю Пелещуку надали допомогу і він покинув лікарню", – йдеться в повідомленні Reuters.

Там додали, що 40-річний Любиш-Кірдей працює у Reuters від 2022 року, раніше працював на "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода". Він є українцем. 2022 року президент України Володимир Зеленський нагородив Любиш-Кірдея орденом "За заслуги" перед журналістикою.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 25 серпня завдали ракетного удару по готелю у Краматорську, де перебували іноземні журналісти. Вони отримали поранення, а будинок зазнав серйозних пошкоджень.

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