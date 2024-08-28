Суд освободил Дурова из-под стражи в Париже: что известно

Его задержали четыре дня тому назад.

Основателя Telegram Павла Дурова отпустили из-под стражи в Париже. Это произошло для проведения допроса.

Об этом пишет BFM TV.

Важно понимать, что речь идет о прекращении содержания Дурова под стражей в полиции. Теперь его допросят в суде, а после могут выдвинуть обвинения.

Напомним, французская полиция арестовала Павла Дурова 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже. Это произошло после того, как пограничники предупредили судебные органы, что он прибывает на своем частном самолете из Азербайджана.

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