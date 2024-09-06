В Києві люди у військовій формі фотографували перехожих: що сталось

Днями в Святошинському районі Києва перехожі стали свідками, за їхніми словами, незвичної ситуації за участі поліцейських та ймовірно представників ТЦК.

Як розповіла ТСН.ua очевидиця, один з військовослужбовців, в руках якого був планшет, в якусь мить почав фотографувати здалеку алеї парку, де в той час були перехожі.

"Людина у військовій формі підняла над головою планшет та, наскільки я зрозуміла, сфотографувала територію парка. Після цього цей чоловік уважно роздивлявся фото. Поруч стояв поліцейський, але він не фотографував. Під час цього рейду ні люди у військовій формі, ні поліцейські не підходили до чоловіків", - розповіла нам киянка, яка під час цього фотографування гуляла на вулиці з дитиною.

ТСН.ua задав Київському міському ТЦК питання про те, що це було за фотографування. Редакція опублікує відповідь, щойно вона надійде.

Своєю чергою, поліцейські нам відповіли, що таке фотографування має декілька версій.

"Наприклад, це могло бути або елементарним звітом працівника ТЦК перед керівництвом про місце свого перебування, або фотографуванням з метою проаналізувати ситуацію. Тобто, наприклад, наскільки ця локація багатолюдна, наскільки багато там знаходиться чоловіків. Версія про фотографування когось конкретного виключається, тому що якість планшетної фотографії майже не дає можливості точно ідентифікувати особу. Для цього зазвичай потрібна якісна камера. Наприклад, оперативники у своїй роботі намагаються використовувати фотоапарат з гарним об’єктивом", - розповіли нам поліцейські, які мають відношення до процедури ідентифікації осіб за допомогою фото або відеокамер.

В регіональних ТЦК ТСН.ua повідомили, що для зйомки процесу оповіщення використовують бодікамери. Але підкреслюють, що вони вмикаються, коли йде процес спілкування та оповіщення, щоб мати доказ на той випадок, коли треба з’ясувати обставини тієї чи іншої ситуації.

Колишній слідчий, адвокат Роман Сімутін, який знається зокрема і в питаннях мобілізації, припускає, що фотографування могло здійснюватись з декількох причин.

"Могло бути і звітом, а могло бути і аналізом ситуації. Тобто скільки людей перебуває в конкретний день у конкретний час. Це могли робити для того, щоб потім проаналізувати, скільки сил варто задіяти на цій локації", - висловлює свою думку Роман Сімутін.

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Раніше повідомлялось про те, що батько трьох дітей отримав повістку і від 2022 року ховався від мобілізації.

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