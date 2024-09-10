"Мирний план" Шольца: у МЗС відреагували на потенційні пропозиції

Чимало країн готові надати майданчик для діалогу між Україною та Росією. Всіх, хто бажає долучитися до встановлення миру, запрошують до участі у процесі щодо формули миру, в Самітах миру та проміжних зустрічах між ними.

Про це на брифінгу сказав речник МЗС Георгій Тихий.

"У нас дуже зрозуміла, чітка, проста позиція: є формула миру, є процес Самітів миру, проміжних зустрічей між ними", – заявив Георгій Тихий.

Так, висловлювання позицій у межах діалогу можливе. Водночас в України є принципи, на яких вона хоче домовитися і якими не поступиться.

"Ми уважно стежимо за різними повідомленнями всіляких мирних ініціатив, пропозицій. І знову ж таки з партнерами працюємо: пояснюємо їм, що, будь ласка, заходьте у процес формули миру, і там будемо шукати точки дотику", – зазначив Тихий.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність переговорів з Росією. Він готує "мирний план", де одна з умов – збереження за РФ раніше захоплених українських територій.

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